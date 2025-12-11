Xabi Alonso: "Queda mucho, hay que tener calma"

“Es normal -los pitos de la afición al acabar el partido-. Cuando en casa no ganas, puede pasar. Pero han habido momentos en los que ha apoyado y hemos sentido la energía. Podemos entender los pitos al final, tenemos que aceptarlo con normalidad porque la exigencia es absoluta y queremos revertir el momento en el que estamos. El estado físico y anímico. Todavía queda mucho, vosotros lo pintáis de una manera, pero hay que tener mucha calma y esto es muy largo; lo que hoy parece de una manera puede cambiar en no tanto tiempo”, dijo en rueda de prensa. “Los resultados son lo que son. Otra cosa es la interpretación que hacéis vosotros. No es una situación nueva para muchos entrenadores y te toca convivirla. Cuando eres entrenador del Real Madrid tienes que estar preparado para afrontarlo, con responsabilidad, entereza y autocrítica. A pesar del resultado, he visto cosas positivas a nivel colectivo e individual. Otras no, claro, pero estamos ahí”, añadió.

Un Xabi Alonso que, al ser preguntado por el abrazo que le dio Rodrygo Goes tras marcar, insistió en que siente el apoyo de sus futbolistas a pesar del mal momento del equipo “Lo que me ha gustado es el partido de Rodrygo. El gol ha sido consecuencia de otras muchas cosas que ha hecho bien. Es una muy buena noticia ver a Rodrygo con esa calidad individual, ese desborde… y ha marcado un gol que para él era importante. Me ha gustado mucho. Yo siento el apoyo de los jugadores. Estamos todos los días juntos. Me gusta ese contacto personal y esa cercanía con ellos. Hoy Rodrygo con el gol y el abrazo ha sido positivo”, declaró.

Además, el técnico analizó un partido contra el Manchester City en el que consideró que merecieron más. “Ha sido un partido muy disputado. Ha tenido diferentes momentos. Empezamos muy bien con el gol de Rodrygo, con otras ocasiones… Y cuando no estás en tu mejor momento, por dónde estamos, en diez minutos se nos han puesto por delante, con muy poquito, pero el equipo lo ha seguido intentando y no ha perdido la cara en ningún momento. Lo hemos intentado hasta el final con todas las dificultades que tenemos, por las lesiones y jugadores dando hasta el último aliento. Agradezco mucho la actitud, el día a día con los jugadores. Hay que seguir. Esto es la ‘Champions’. En noviembre y diciembre el momento no es bueno por los resultados, pero tenemos que seguir trabajando y creyendo porque estoy convencido de que podemos ir para arriba”, aseguró.

“Ser más constantes en el rendimiento es un objetivo, independientemente del rival y la competición que tengamos. Hoy es un partido ‘Champions’ contra un rival muy bueno. Ha ido de su lado, pero hemos hecho méritos para empatar o pasar cualquier cosa. Hoy el equipo ha tenido concentración, ritmo, ocasiones… Lo que se le puede pedir al equipo, intentarlo y no bajar los brazos. Ahora toca mirar hacia delante con lo que tenemos”, continuó. Por otro lado, no quiso entrar a valorar las declaraciones de Pep Guardiola en las que le aconsejó que “mee con la suya”, en referencia a que muriera con sus ideas. “Tengo muy buena relación con Pep. Nos conocemos bien. Él sabe bien lo que decía y no tengo que entrar yo a valorarlo”, contestó.