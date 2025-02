Vinicius: "Ojalá pueda seguir aquí mucho tiempo"

"No han hablado conmigo todavía. Creo que tengo que hablar con el presi y con la gente. Ojalá pueda seguir mucho tiempo aquí porque esta es mi casa. Esta competición nos da siempre algo más y quiero hacer historia", señaló a Movistar+ sobre el presunto interés de un club saudí en hacerse con sus servicios.

Por otra parte, el brasileño reconoció que vio la pancarta que le dedicaron los seguidores 'citizens', con una foto de Rodri besando el Balón de Oro con la leyenda 'Deja de llorar'. "Sí, la veo. Pero siempre que los aficionados contrarios hacen cosas así, me dan más fuerza para hacer un gran partido. Y aquí he hecho otra vez un gran partido y hemos podido ganar", apuntó. "Ellos saben nuestra historia, saben todo lo que podemos hacer en esta competición. Y aquí estamos otra vez. Creo que es la quinta vez que venimos aquí a Mánchester a jugar. Siempre hace mucho frío, pero tenemos que seguir en esta línea porque nos quedan 90 minutos", añadió.

En otro orden de cosas, el MVP de la noche explicó que ha hecho "un gran partido desde la primera parte". "Hemos podido defender muy bien. Da igual el jugador que marque, estamos aquí para hacer grandes cosas con esta camiseta y poner al Madrid en el nivel más alto", afirmó. "Quedan muchos partidos, queda la vuelta, que es siempre muy complicada, pero tenemos que seguir en esta línea, defender como hemos defendido hoy y que nuestra afición pueda estar con nosotros en otra noche mágica", prosiguió.

Por último, confesó cómo se siente tras ser amonestado en los últimos encuentros. "Es muy complicado, porque los árbitros siempre acaban defendiendo al jugador que da las patadas. Siempre que me dan patadas, quien recibe la tarjeta soy yo, y eso es un poco complicado. Los jugadores, el cuerpo técnico, todos intentan ayudarme para estar centrado en el partido. Claro que no soy un santo, pero a veces se me va un poco la cabeza por intentar ganar de cualquier manera", finalizó.