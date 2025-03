Vinicius: "Los árbitros en Europa defienden más a los jugadores"

"Los árbitros en Europa defienden más a los jugadores y cuidan el espectáculo. Es importante para nosotros porque sabemos que van a castigar a la gente que da patadas y para el juego en todo momento. No nos gusta hablar de los árbitros, pero es importante para nosotros que piten bien", dijo en rueda de prensa. El brasileño admitió que aún tiene cosas que mejorar en su comportamiento en los terrenos de juego, pero expresó lo que siente cuando recibe tarjetas por protestar. "Creo que cuando los árbitros no sacan las tarjetas a los demás y yo protesto por primera vez, me la sacan a mí. Es normal, estoy caliente dentro del partido, con ganas de ganar y hago muchas cosas que no debo hacer, pero creo que en cada partido estoy mejorando", reconoció. "Los jugadores me pasan la tranquilidad y poco a poco voy a mejor. Llevo aquí mucho tiempo, pero la gente olvida que tengo 24 años y mucho por aprender. Lo voy a hacer hasta el último día de mi carrera", añadió.

Tras mostrar su deseo de renovar el contrato que finaliza el 30 de junio de 2027 con el Real Madrid, Vinícius puso el foco en el enfrentamiento ante el Atlético de Madrid de la Liga de Campeones. "Sigo viviendo cosas increíbles con esta camiseta, cumpliendo mis sueños y ojalá podamos seguir", subrayó. "Hemos empezado a jugar mejor desde el City y mañana va a ser un gran partido. Un derbi siempre es lo que nos gusta. Nos esperamos toda la temporada para estos partidos importantes, sobre todo en la 'Champions'. Será mi primera vez jugando un partido tan grande (el derbi en Europa) y va a ser una gran fiesta de nuestra afición", manifestó.

El partido llega tras un tirón de orejas público de Carlo Ancelotti a sus jugadores, por la falta de "actitud" y "compromiso" que aseguró el técnico italiano que vio en ellos en la derrota ante el Real Betis en Sevilla. "En el último partido nos ha faltado un poco de todo", admitió Vinícius. "Hemos empezado muy bien pero tras veinte minutos hemos fallado demasiado, hemos defendido mal y hemos hecho todo mal. Lo mejor es que pasó en el último partido porque mañana no podemos fallar o te vas a casa en una eliminatoria. No nos queremos ir tan temprano. Estamos aquí para mejorar nuestro juego y hacer un buen partido", agregó.

El delantero brasileño afirmó es consciente de la importancia que tiene para el Real Madrid su esfuerzo defensivo, como el de sus compañeros de ataque, Rodrygo Goes y Kylian Mbappé. "Siempre nos damos cuenta de que tenemos que defender mejor porque si no lo hacemos no vamos a ganar. El 'mister' habla siempre con los cuatro de arriba para que ayudemos a la defensa porque ellos hacen de todo por nosotros para que tengamos la tranquilidad de marcar goles. En el tramo más importante de la temporada jugamos mejor, tenemos muchas ganas de ganar títulos y dar lo mejor a la afición", manifestó.

Pasados unos meses de un momento que dejó decepción en Vinícius, no ganar el último Balón de Oro, el delantero brasileño desveló cómo surgió la decisión de que ningún representante del Real Madrid asistiera a la gala, ni los jugadores elegidos en el mejor once del año ni Carlo Ancelotti, que fue reconocido como mejor entrenador. "Siempre el club, porque yo hago lo que el club manda", dijo Vinícius cuando fue preguntado por quién tomó la decisión. "El club me pidió quedarme en Madrid. Me quedé tranquilo y ahora espero las próximas", añadió. "La gente vota lo que ellos creen y yo tengo mis pensamientos, mis compañeros también. Mucha gente me da apoyo para seguir jugando, nunca he soñado con ganar el Balón de Oro, pero claro, cuando estás cerca lo quieres ganar. Habrá más oportunidades de ganarlo en un club tan importante donde ya he ganado dos Copas de Europa y quiero ganar muchas más", aseguró.

Vinícius señaló que siente que este curso ya ha alcanzado el nivel mostrado la pasada temporada, en la que fue segundo en la votación por el Balón de Oro por detrás del centrocampista español Rodri Hernández. "Creo que ahora mismo estoy en mi mejor versión porque he tenido lesiones durante la temporada. Con tantos partidos no puedes estar en todos al cien por cien. A final de temporada vamos a jugar 80 partidos y es muy complicado para los jugadores. La afición te pide hacer siempre lo mejor, pero no siempre es posible por la cabeza o físicamente", reconoció.