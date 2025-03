Simeone: "Solo con la grada no vamos a ganar"

En la rueda de prensa previa al duelo de este miércoles en el estadio Metropolitano, escenario del choque de vuelta, con ventaja rival por 2-1 de la ida, el técnico argentino remarcó que su conjunto debe hacer un encuentro "perfecto" y auguró "un grandísimo partido" de Antoine Griezmann. "Este partido es en nuestro campo, con nuestra gente y acá estarán empujándonos, pero la realidad es lo que pase en el campo. Y de ahí abajo hacia arriba va a suceder que la energía pueda crecer y estar en copia el campo con lo que sucede en la grada. Está claro que solamente con lo que suceda en las gradas no vamos a ganar el partido", advirtió Simeone.

El entrenador rojiblanco reiteró que su equipo debe "hacer un gran partido" y afirmó que se siente “muy bien” en las horas previas al encuentro. "Seguramente, tanto el rival como nosotros prepararemos el partido de la mejor manera, pero el único que sabe y tiene claro lo que va a pasar es Dios", dijo. Simeone indicó que lo vive "con alegría estar preparando un partido tan importante para el Atlético de Madrid. En nuestra casa, con nuestra gente, te genera entusiasmo, adrenalina, ilusión y todas las situaciones normales que le puede pasar a cualquier persona ante un grandísimo evento como el que va a ser este miércoles", declaró.

Simeone remarcó su convicción en el francés Antoine Griezmann, goleador sólo en uno de los últimos ocho partidos de su equipo. "Va a ser un gran partido de Griezmann. Seguro. Convencidísimo de que será un grandísimo partido de Griezmann", repitió el entrenador, que recordó que los jóvenes de su plantilla, como Pablo Barrios, Giuliano Simeone, Samuel Lino o Rodrigo Riquelme, no están "acostumbrados a atravesar estos partidos. Pero es parte del crecimiento y del mejorar enfrentarse con estos grandes partidos. A cualquier futbolista en el mundo le gustaría jugar estos partidos. Siempre aparece la tensión y esa presión que uno se pone... Y en realidad es un partido", advirtió Simeone, que añadió: "Me emociona, me pongo en su lugar y vivirán un día muy lindo".

Simeone también destacó que Carlo Ancelotti "es mucho mejor" que él. "Yo pasé mucho tiempo en Italia, él nació en Italia y razones (de sus similitudes como técnicos) son más de base y experiencias vividas en el fútbol italiano como futbolistas y como entrenadores. A partir de ahí, sí puede haber algo que se parezca, pero está claro que Ancelotti es mucho mejor que yo", expuso en la rueda de prensa ofrecida en el estadio Metropolitano, escenario del choque de este miércoles.

El Atlético necesita levantar un 2-1 del encuentro de ida para acceder a cuartos de final de la competición. "Creo en mis jugadores, tengo confianza en el plantel que tengo, absolutamente entiendo e interpreto el corazón que tienen mis futbolistas y no tengo ninguna duda de que vamos a seguir buscando el seguir en esta 'Champions', porque nuestro objetivo es estar en la final", insistió el preparador argentino. "Vamos a atravesar momentos difíciles defensivamente y momentos en que podamos tener más situaciones. En la frescura y la calidad de los diferentes futbolistas que están en el campo, el partido va a ir por ese lado. Ellos tienen la ventaja y nosotros tenemos que buscar ese gol", añadió.