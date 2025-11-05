Simeone: "Sabíamos que iba a ser difícil"

"Sabíamos que iba a ser difícil y complejo. Ya lo demostraron en los partidos anteriores que no son un equipo fácil. Hoy fuimos de menos a más hasta que llegó el 1-0 con buena transición ofensiva que resolvió Julián como suele hacer", dijo Simeone. "En el segundo tiempo controlamos mejor el juego y el contragolpe y es verdad que ellos estaban más cansados. Llegó el 2-0 y sabíamos que íbamos a sufrir de pelota parada. Marcaron el 2-1 y luego el partido podía ir al 2-2 o al 3-1 y tuvimos la suerte de marcar el 3-1", añadió.

Simeone elogió a Giuliano. "Está con mucha más seguridad y confianza. Es joven. Está en proceso de aprendizaje y quiere más. Necesita trabajo y humildad y seguir en la línea en la que está". Sobre Barrios comentó que "es un chico que cada día crece". "Tiene margen de mejora y aspira a más también. Es muy importante para nosotros. Defiende, ataca, recupera pelota y no tiene que escuchar todo esto para que pueda seguir con esa humildad que tiene". A Simeone también le gustó el partido de Sorloth. "Me encantó, igual que el otro día. También Gallagher y Giménez. Sorloth, cuando rompe los espacios y tiene esa valentía para atacar es muy potente y fuerte y lo necesitamos en su mejor versión".