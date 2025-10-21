Simeone: "Necesitamos una victoria en Champions"

El técnico argentino atendió este lunes a los medios de comunicación en el Emirates Stadium en la previa del partido contra el Arsenal. "Vamos a enfrentarnos a un equipo muy bueno, con un patrón de juego y con unas características en su manejo de cada partido increíble. Vienen cinco o seis años desde que llegó a Arteta teniendo una identidad muy clara, no la negocian, al revés, la mejoran. Han competido en las últimas ligas hasta el final, con merecimientos que no han podido ser, aseguró Simeone.

"Nosotros tenemos que llevar el partido a donde creemos que podemos hacerlos daño. Con un ritmo de juego seguramente alto. Visualizamos un partido con intensidad, marcado por la presión de ellos en campo rival. También se repliegan, son muy buenos en las recuperaciones y las transiciones. Tienen un patrón de juego muy claro. Buscaremos llevar el partido donde creemos que podemos hacer daño".

En las dos jornadas previas de la Champions, el Atlético ha perdido contra el Liverpool a domicilio y goleó al Eintracht de Fráncfort. "Lo bueno en la vida es que se genera opinión de todo y cada uno tiene la suya. Nosotros tenemos nuestro camino, tenemos una identidad de lo que queremos, sabemos a lo que jugamos. Hemos ido evolucionado, venimos con la ilusión de hacer un gran partido y de llevarnos una victoria, que la necesitamos fuera de casa y en Champions", insistió Simeone.

Una de las claves del partido puede ser el balón parado, la gran arma del Arsenal y con la que resuelve muchos de sus encuentros. "Tienen grandes golpeadores de pelota mucha gente alta, grandes cabeceadores. Lo han trabajado con mucho criterio Es una virtud enorme, a nosotros nos tocó en 2014 ganar muchos partidos por esa vía. Es una opción de victoria que tienen ellos".