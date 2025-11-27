Simeone: "Giménez es nuestro capitán y lo necesitamos".

"Giménez es un jugador importantísimo. Uno de nuestros capitanes. Lo necesitamos de esta manera. Nos transmite lo mismo que otros futbolistas importantes en otras posiciones. Debemos tenerlo lo mejor posible para que nos siga dando lo que nos da. Es un trabajador y un luchador con mucha humildad que transmite lo importante que es el equipo y su vida personal", dijo el técnico sobre el uruguayo.

Sobre el partido y la victoria, Simeone destacó que se queda "con el trabajo colectivo". "Me quedo con el trabajo de grupo, con el plan de equipo, con la respuesta del equipo, tanto en la primera como en la segunda parte. Ellos son un equipo muy bueno, con una de las mejores plantillas de la champions y sabíamos que nos iban a hacer defender bajo y a tener muchas piernas para salir".

"En el segundo tiempo, con el 1-1, sentí el momento de cambiar lo que estaba pasando y llegaron las alternativas con los cambios que nos dieron más personalidad para pasar a campo rival. Buscamos ganar el partido, tuvimos ocasiones y llegó el golazo de Giménez". "Ha sido una victoria de grupo. Me quedo con el grupo y el equipo y el entendimiento de que sabemos a qué jugamos. El partido es largo y el rival duro y supimos lo que hacer en cada momento", añadió.

A pesar de destacar el grupo, Simeone destacó a Cardoso, que volvía al equipo tras tres meses. "Hace mucho que no juega por lesión y por el buen trabajo de Koke. Está entrenando mejor y lo veo mejor y jugó por eso, porque siento que está cerca de lo que el equipo necesita. Cuantos más comportamientos tengamos así en los entrenamientos más oportunidades para todos. Necesitamos de todos. No nos podemos permitir perder a nadie".