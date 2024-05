Rodrygo se mete en otro jardín con sus palabras sobre el City: "Es el mejor equipo del mundo"

El jugador brasileño del Real Madrid Rodrygo Goes aseguró que, "siendo sincero", el Manchester City "es el mejor del mundo" y "el que juega el mejor fútbol", al mismo tiempo que sostuvo que su ilusión por levantar la Champions este sábado "es mil", aunque será "muy difícil" porque la final está "al 50-50".

"Del uno al diez, mi ilusión por ganar esta Champions es mil. Se dice que el Real Madrid nunca pierde finales, y espero que sea así otra vez, siempre he visto al Madrid ganar todas las finales y espero que siga así. Yo siempre digo una final es al 50-50. Claro que por ser el Madrid siempre nos ponen como favoritos, pero para mí sigue estando al 50-50", analizó Rodrygo en una entrevista a GQ recogida por Europa Press este jueves.

El extremo brasileño participará este sábado en la final de la Champions con el Real Madrid para luchar por levantar su segunda 'Orejona'. "Ya he ganado una Champions y estoy muy contento por eso, pero quiero más, quiero muchas más", defendió, antes de destacar el hambre de algunos de sus compañeros con hasta cinco Copas de Europa.

"Los compañeros más veteranos están locos. Nacho, Modric, Carvajal... Llevan muchísimos años y siguen queriendo ganar como el primer día", expresó. "Tenemos esa sensación de que nos están dando el relevo. Bueno, lo sentimos y ellos además nos lo dicen. Creo que nos están preparando, pero al mismo tiempo ya somos parte de esa leyenda también. El Real Madrid es un club legendario, y está llegando nuestra hora de asumir el protagonismo", apuntó.

Rodrygo recordó la remontada en 2022 ante el Manchester City en semifinales de la Champions, cuando hizo dos goles, en una noche "muy especial". "Ha sido el mejor momento de mi carrera hasta ahora. El día más feliz también. Creo que para muchos madridistas también fue el día más feliz de su vida. Siempre digo que no sé explicar lo que pasó, no tengo ninguna explicación, solo sentí que fue algo muy especial", confesó.

El paulista también marcó este año en los dos partidos de la eliminatoria de cuartos de final que volvió a emparejar al Real Madrid contra el City, y en la que los blancos avanzaron por penaltis. "Siendo sincero, sabíamos que ellos eran mejores", expresó el madridista. "Para mí es el mejor equipo del mundo, el que juega el mejor fútbol", prosiguió.

"Creo que el rival más difícil ya se fue", sigue Goes, "pero eso no quiere decir que vaya a ser fácil ahora ganar la final. Con el Bayern fue muy difícil y con el Borussia va a ser muy difícil también", auguró sobre el encuentro ante el Dortmund de este sábado.

El atacante defendió que "todo" los futbolistas "quieren jugar" en el Real Madrid". "Cuando jugamos contra el Barça y ganamos, pienso: 'Menos mal que estoy aquí en Madrid. Pero no pienso mucho en ello. Siempre fue mi sueño jugar en el Madrid", manifestó.

"Estamos todos muy conectados. Hay una buena mezcla de jugadores con experiencia y jóvenes. Y los jóvenes aprendemos mucho de los que llevan aquí muchos años y quieren seguir ganando. Desde que empezó la temporada se nota que somos un equipo muy unido y peleamos por un mismo objetivo. No hay egos, no hay nada de eso", añadió sobre el vestuario en la actualidad.

Y expresó que Carlo Ancelotti tiene "mucha" responsabilidad en el buen ambiente de la plantilla. "Él es el que sabe gestionar el vestuario y lo que pasa en el campo. Es el número uno en eso. Ha sacado lo mejor de mí. Siempre me intenta ayudar, habla conmigo, me dice lo que tengo que mejorar. Y eso me viene muy bien. Desde que llegó, creo que soy otro jugador", resaltó.