Rodrygo: "La clave es que los de atrás vean que corremos"

"El míster habló con nosotros. Hemos visto la importancia que tenemos de ser una referencia para los otros. Si los de atrás ven que los de arriba corremos, van a entender que estamos defendiendo", dijo Rodrygo en la rueda de prensa previa a la ida de la eliminatoria previa a octavos de final de la Liga de Campeones que el equipo blanco jugará este martes en el Etihad de Mánchester. Eso, señaló Rodrygo, hizo que la imagen del equipo en el segundo tiempo frente al Atlético de Madrid el pasado sábado diese un vuelco total respecto a la de la primera parte.

A juicio del brasileño, la mentalidad que el Real Madrid mostró la temporada pasada en este mismo estadio para conseguir la clasificación a semifinales será la clave para sacar un buen resultado este martes. Reconoció que las características de los 'Sky Blues' hacen que suelan tener el control del balón y que eso podría suceder en este partido, aunque al mismo tiempo reivindicó que el Real Madrid puede hacer valer su calidad para mantener el dominio. Destacó la dificultad que implica jugar en el Etihad, especialmente por la presión que realiza el equipo de Pep Guardiola en los inicios de jugada.

A título personal, Rodrygo vivió la que considera a día de hoy "la noche más especial" de su carrera contra el City, con su doblete en 2022 que permitió al Real Madrid firmar una remontada increíble y alcanzar y ganar la final de la 'Champions' esa temporada. "Hablaba hace dos o tres días con Fede Valverde mientras veíamos el partido del doblete contra el City y le pregunté si lo volveríamos a ver. No sé si me va a volver a pasar una cosa así, espero que sí", comentó. Tras agradecer la "culpa" que tiene Ancelotti en su buena temporada, explicó que no tiene que hacer nada para convencer al técnico para jugar por la izquierda, donde se siente más cómodo, sino que solo debe concentrarse en trabajar duro, juegue donde juegue.

Respecto a posibles ofertas desde Arabia Saudí, el brasileño señaló que ese tipo de asuntos los lleva su padre, que también es su agente, y reiteró que su deseo es seguir muchos años en el Real Madrid. "Ahora estoy en un momento muy bueno, puedo ser decisivo y ayudar a mi equipo, pero intento ser decisivo en todos los partidos, no solo contra el City. Es especial porque es uno de los mejores equipos del mundo", destacó, y reconoció que "a nadie le gusta jugar contra el City", por su dificultad.