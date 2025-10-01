Marcelino: "La Juve es un equipazo con jugadores de primer nivel"

"En construcción estamos todos los equipos a estas alturas. Lo de que la Juve está en reconstrucción, no nos lo creemos. Es un equipazo, con jugadores de primer nivel. Ha hecho pocos cambios en su plantilla y tienen el mismo entrenador del año pasado. Si alguien está integrando nuevos jugadores somos nosotros. No me vale eso. Es una excusa", aseguró en una rueda de prensa. "Es un equipazo con jugadores de primer nivel. Fortísimo físicamente y con jugadores de talla mundial. Poderosos en el duelo y en transiciones y en el último tercio de campo. Defienden bien y tienen muchos recursos. Me parece un equipazo, pero nosotros somos también un buen equipo y jugamos en nuestro campo. Estoy seguro de que podremos competir con ellos. No me creo la reconstrucción", insistió.

El técnico dijo que, aunque ha vivido muchas cosas ya en el Villarreal, dirigirlo por primera vez en la Liga de Campeones es "muy especial" para él y señaló que era algo difícil de imaginar cuando regresó al club hace dos años. "He vivido muchos y extraordinarios momentos con este club. Ahora vivo uno diferente y muy especial. Es el primer partido de Champions que dirijo al Villarreal en este campo. Me siento un privilegiado. No me lo habría esperado hace dos años cuando llegué. Gracias a los jugadores estamos aquí disfrutando. Estamos ilusionados por ganar este partido. Queremos darnos una alegría, también a la afición, pero respetando a un grandísimo rival", recordó.

Marcelino no se quiso agarrar a la buena racha liguera y mantuvo su apuesta por "diferenciar las competiciones" por lo que dijo que les toca "romper" la racha en la Liga de Campeones tras haber caído en casa del Tottenham. "Estamos con la ilusión de ganar en casa. Es el equipo más laureado de Italia. Tenemos capacidad para enfrentarnos a cualquiera como demostramos en Londres. Hay que seguir creyendo en eso. Debemos creer en nosotros mismos. En ser un equipo y competir contra los mejores. Mañana habrá un gran ambiente. Seguro que estará con nosotros porque el partido nos va a ofrecer momentos de dificultad. Con la ayuda de la gente y la capacidad de los jugadores, queremos lograr la victoria", afirmó.

El entrenador dijo que no se pueden centrar solo en esta competición aunque dijo que es "muy estimulante. No podemos distraernos en la Liga. Siendo competiciones diferentes, ganando y siendo terceros, nos da seguridad. Encajamos poco y llegamos mucho. Estamos en un buen momento. Pero si tenemos el rendimiento, dependerá del acierto en las áreas. Estamos ilusionados. Sabemos de la dificultad, pero esto nos hace creer. Solo se puede crecer jugando este tipo de partidos. Estos partidos te ayudan a alcanzar tu verdadero nivel", afirmó.

Preguntado posibles rotaciones dijo que "tendrán protagonismo los que están disponibles" y que necesitan "16 futbolistas durante 90 minutos". "Buscamos el interés colectivo, ser solidario, firme y comprometido nos puede ayudar a ganar, sean o no sean de la cantera o del primer equipo", señaló el técnico que dijo tener "prácticamente" claro el once. "Siempre hay 2 o 3 dudas en las últimas horas. Hemos pensado en cómo jugar contra la Juve, seguir nuestro plan y a ver si nos sale. Les vamos a poner las cosas complicadas. Tenemos bajas de jugadores importantes, pero lo importante son los que tenemos disponibles y estoy convencido de que vamos a hacer un gran partido", concluyó.