Luis Enrique: "Siento la confianza de mis jugadores"

"Vamos a intentar repetir lo que venimos haciendo toda la temporada, ser agresivos, tener personalidad con el balón. Eso se hace con un equipo con una mentalidad y principios claros. No es fácil de ver, no es fácil de hacer. Nosotros no especulamos antes de ningún partido y cuando tienes un equipo con la calidad del que yo tengo, eso es una ventaja", aseguró.

El entrenador afirmó que el partido será muy diferente a la ida, porque estará condicionado por el resultado favorable que consiguieron, 0-1, gracias a un gol de Ousmane Dembélé en el minuto 4. Luis Enrique confirmó que el exjugador del Barcelona, máximo artillero del PSG esta campaña, estará en la convocatoria pese a que tuvo que retirarse lesionado en Londres.

Para el entrenador español, la evolución de su equipo ha sido "muy positiva", lo que le lleva a afrontar con confianza la vuelta de las semifinales, ronda en la que la pasada campaña cayeron contra el Borussia Dortmund. "En un proceso de construcción de un equipo hay cosas que analizar y mejorar en el primer año, no solo en términos futbolísticos, también en la confianza en tus propios recursos. Nuestro objetivo es seguir mejorando, creo que vamos a tener una gran evolución y seguiremos quemando etapas con la intención de mejorar los resultados de la pasada temporada", indicó.

El técnico alertó del potencial del Arsenal y elogió a su entrenador, Mikel Arteta, con quien recordó que coincidió en el Barcelona: "Tiene un carácter fuerte, era un gran jugador y es un gran entrenador. Se ha visto en el Arsenal, donde ha aportado una evolución muy positiva. Le deseo lo mejor pero no para mañana. Vamos a sufrir ante un adversario que no tuvo un resultado favorable. Tendremos que acercarnos al máximo al nivel que tuvimos en el partido de ida", aseguró.