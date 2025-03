Lenglet y De Paul, dudas para el derbi Champions

El central francés, titular habitual en el conjunto madrileño, no se entrenó con el grupo este lunes por la mañana, hizo trabajo específico y no está descartado para el encuentro contra el conjunto blanco, según explicaron fuentes del club. Este domingo, Lenglet formaba parte del once inicial que iba a salir desde el principio en el duelo ante el Getafe en el Coliseum, pero sintió unas molestias durante el calentamiento previo al partido y su lugar en la alineación fue ocupado por José María Giménez. El francés no jugó ningún minuto.

Simeone también está pendiente de Rodrigo de Paul, que recibió un golpe en el choque ante el Getafe y fue cambiado al descanso. Este lunes se entrenó en el gimnasio, con trabajo regenerativo, junto al resto de titulares del duelo del domingo en el Coliseum, salvo Samuel Lino, que se ejercitó con más intensidad junto a los suplentes. Aparte de Lenglet, Koke Resurrección tampoco participó en el entrenamiento de este lunes, por una lesión muscular sufrida hace tres semanas y que le ha impedido jugar los últimos cinco encuentros, con lo que su presencia en el derbi es muy difícil.