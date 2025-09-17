Lamine Yamal, fuera de una lista a la que vuelve De Jong

El internacional neerlandés, que regresó anticipademente del parón de selecciones con una mínima lesión en el músculo obturador externo de la pierna derecha y no participó en la victoria del domingo ante el Valencia (6-0) en LaLiga, se ha ejercitado con normalidad en los últimos días y reforzará al equipo entrenado por Hansi Flick.

En cambio, el técnico alemán no podrá contar este jueves en St. James' Park con los lesionados Marc-André ter Stegen, Alejandro Balde, Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Lamine Yamal. La lista del Barcelona está formada por los porteros Joan Garcia, Szczesny y Kochen; los defensas Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric y Jofre; los centrocampistas Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, Frenkie de Jong y Bernal; y los delanteros Ferran, Lewandowski, Raphinha, Rashford, Roony y Toni Fernández.