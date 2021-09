Koeman: "Le podemos hacer daño al Bayern"

Opciones de ganar para la Champions: "Esa pregunta no se puede contestar ahora. Mañana tenemos nuestro primer partido y podremos empezar a sacar conclusiones. El Bayern es un equipo que aspira a todo y nosotros estamos cambiando cosas. El año pasado el Chelsea ganó y no estaba entre los favoritos".

Revancha ante el Bayern: "Hace ya más de un año de aquello, pero hay jugadores en la plantilla que vivieron aquella noche y les hizo mucho daño. Es algo que debemos tener en cuenta, porque tenemos la posibilidad de cambiar las cosas para los que estuvieron en ese partido. Va a ser un partido de mucha intensidad, pero creo que le podemos hacer daño al Bayern. Tenemos que tener cuidado de no perder el balón atrás, porque son muy rápidos arriba".

Relación con Laporta: "Tanto el presidente como yo queremos lo mejor para el club. Nuestra relación es buena, hay cosas y las hablamos. No tengo ninguna queja. Ha habido cositas, pero las hemos hablado y nos hemos puesto de acuerdo".

Su futuro: "En mi contrato no hay ninguna condición, pero no quiero hablar más del tema. Para ser entrenador del Barcelona hay que ganar los partidos. Estamos cambiando cosas, lo demás no importa. Lo importante no es mi futuro, sino el del equipo y el club".

Apuesta por los jóvenes: "Lo único que he dicho es que soy un entrenador que da oportunidades a futbolistas jóvenes. Soy un técnico al que le gusta darles esa opción porque son el futuro del club".