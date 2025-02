Guardiola: "No es la primera vez que nos pasa esto"

El City ha recibido ocho goles en los últimos 16 minutos en sus últimos cinco partidos de Champions, una estadística sobre la que se le preguntó a Guardiola en la rueda de prensa tras caer por 2-3 frente al Real Madrid, con dos postreros goles en contra. "Después del 2-1, nos sucedió lo que nos ha pasado tantas veces esta temporada (...) No es la primera vez, desafortunadamente, y así es difícil. Tenemos que saber que los errores en las áreas te penalizan. Es difícil de gestionar, pero nos ha pasado muchas veces", se sinceró.

"He estado aquí muchos años y hemos sido un equipo excepcional. No tengo problema en reconocer que esto no funciona como funcionaba en el pasado. Todos tenemos que asumir la responsabilidad, yo el primero, pero también los jugadores. La verdad es que ahora no somos suficientemente estables", añadió.

Un abatido Guardiola reconoció que el partido fue más igualado que en otras ocasiones en el Etihad Stadium, en las que el City fue muy superior, y destacó que en su opinión probablemente esta había sido la mejor prestación de los madridistas en tierras inglesas. "Ahora tenemos menos posibilidades que si hubiese acabado 2-1. Es el cuarto año seguido contra ellos; otras veces fue más desequilibrado, pero hoy ha sido muy igualado", dijo. "Ellos empezaron muy bien los primeros 15 minutos. Después nosotros tomamos el control y el balón. En la segunda parte quisimos atacar demasiado rápido, pero con los delanteros que tienen, eso es muy peligroso", analizó.

El técnico español vio a un Madrid con mayor capacidad de asociación que en el pasado, cuando intentaban recurrir más al juego en largo cuando el contrario les presionaba con intensidad. Pese a todo, insistió en que no tenía nada que reprochar a su equipo, porque es consciente de la magnitud de su adversario esta noche: "El problema es que cuando dejas ir un resultado así en los últimos minutos, cuesta más aceptarlo".