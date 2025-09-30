Flick: "Lamine sólo tiene 18 años, debe trabajar duro"

"Que Lamine es 'super, super, super'... No me gusta eso. Es un jugador excepcional, pero también en nuestro equipo tenemos más jugadores de este nivel. Tiene 18 años y para mí debe centrarse en trabajar duro. No siempre es fácil", manifestó en rueda de prensa. Además, aseguró que tan solo con talento puede no ser suficiente para llegar a lo más alto. "En un momento dado con talento puedes llegar hasta cierto punto, pero para alcanzar el siguiente nivel hay que trabajar duro. No se trata solo de jugar al fútbol con el balón, también se trata de defender. Y esto es lo que necesitamos de cada jugador. También de un gran jugador como él", recalcó.

El técnico alemán destacó que citas como la de este miércoles ante el vigente campeón continental son las que hacen progresar al grupo. "Es muy importante ganar esto defensiva y ofensivamente. Esto es lo más importante, pero también aprovechar los espacios que nos dan. Estoy muy contento de tener este partido mañana para verlo. Siempre mejoramos. Aprendemos cada día, cada partido, y más contra este rival", apuntó. Y es que reconoció que el PSG es "un gran reto" y alabó a su entrenador y plantilla. "Jugamos contra los mejores en Europa y ahora contra el mejor de la pasada temporada. Es un equipo 'top', con fantásticos jugadores, un entrenador fantástico, me encanta lo que veo de ellos y su estilo de juego. Es un gran reto, pero tenemos en mente ganar este partido", aseguró.

Flick ensalzó a Ronald Araujo, "un jugador fantástico" y uno de los capitanes que, en el último duelo ante el PSG en Barcelona, hace dos años, fue expulsado y cambió el rumbo de la eliminatoria. "Siempre está preparado, listo para jugar y dar lo mejor de sí. Lo está haciendo en los últimos partidos, así que estoy muy contento de tenerlo", afirmó. Sobre Pedri, aseguró que "todo el mundo puede ver cómo está jugando un fútbol fantástico", pero subrayó que también está en proceso de convertirse en líder. "En esa posición también podría ser un líder. Mejora, mejora. Y para mí forma parte de los capitanes, así que siempre hablo con ellos", indicó. También valoró la buena adaptación del extremo inglés Marcus Rashford. "No siempre es fácil venir de otra liga a LaLiga, porque los rivales son diferentes, es un estilo diferente. Pero se está adaptando bien y está haciendo un buen trabajo", celebró.

Flick negó estar preocupado por la plaga de lesiones que tiene el equipo, con Joan Garcia y Raphinha uniéndose a las bajas de Fermín, Gavi o Ter Stegen, si bien Alejandro Balde y Lamine Yamal están ya de vuelta al equipo. "Forma parte de nuestro trabajo que tengamos que gestionar las lesiones. Cada jugador está preparado para jugar y esta es la situación", comentó. "Para los aficionados, para todos los que estén viendo este partido, grandes jugadores no podrán jugar pero esto forma parte del fútbol. También creo que en cada equipo tenemos gran calidad y será un gran partido", auguró sobre el partido de este miércoles ante el vigente campeón de la 'Champions', que llega también con bajas destacadas como las de Ousmane Dembélé, flamante Balón de Oro, o Khvicha Kvaratskhelia o Désiré Doué.

En este sentido, añadió que en el centro del campo echa en falta a algunos jugadores "muy importantes", como los lesionados Gavi y Fermín. "Pero al final tenemos que confiar y creer en nuestro equipo joven y en nuestros jugadores jóvenes. Lo hacemos así. No siempre se trata de no haber encontrado la pareja adecuada de centrales. También se trata del rival y de la carga. Eso es importante", concluyó. "Necesitamos a los jugadores adecuados en las posiciones adecuadas. Por eso estamos cambiando mucho", apuntó ante esa plaga de lesiones. "Como he dicho, no siempre es que no haya encontrado el central correcto o las posiciones correctas para los jugadores. Tengo la confianza de que tengo mucha calidad en el equipo. Siempre lo digo; es bueno tenerla. Ya veis cuántas lesiones tenemos. Tenemos que gestionarlo bien", reconoció.