Flick: "El Inter es uno de los mejores defensores de Europa"

Del conjunto italiano también ha destacado que tiene "un gran centro del campo y unos grandes laterales" y en la sesión táctica previa al entrenamiento de este martes ha insistido a sus jugadores sobre ello. "Hoy nos hemos reunido y hemos hablado sobre lo que tenemos que cambiar. En el centro del campo contarán con cinco jugadores y tendremos que proteger los espacios. Para nosotros es muy importante mantener el balón y reducir los errores, y también estar concentrados en defensa", ha argumentado.

Además, Flick ha restado importancia al hecho de que el equipo de Simone Inzaghi haya encadenado tres derrotas en la Serie A, "porque la Champions es una competición muy diferente y una oportunidad muy grande para ellos de conseguir el título". En cualquier caso, y pese al desgaste de su equipo tras la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid, ha dicho haber visto a sus jugadores "concentrados", porque quieren "llegar a la final del título más importante". Y que la épica victoria copera ante el eterno rival en la prórroga (3-2) es "importante para las emociones" y les puede ayudar "a seguir empujando" por clasificarse para otra final. "Estamos en una posición privilegiada", ha resumido.

El técnico germano no ha querido adelantar si contra el Inter habrá rotaciones después de que algunos de su futbolistas acabasen extenuados tras la final de La Cartuja. "Todavía tenemos un día y veremos como se recuperan los jugadores", ha contestado. Pero sí que ha confirmado que Wojciech Szczesny seguirá siendo el portero de la Liga de Campeones, pese a la recuperación de la lesión de larga duración de Marc-André ter Stegen, "aunque quizá cambiemos en LaLiga". Y no ha descartado que Fermín López pueda ser titular tras su buen rendimiento en la final copera saliendo desde el banquillo: "Fermín es siempre una opción. El sábado optamos por Olmo, pero puede empezar el partido. Hizo un muy buen trabajo y lo necesitamos. Siempre da el máximo y está a muy buen nivel".

Lo que no ha querido entrar a valorar Flick es su posible renovación, porque "no es el momento indicado ni el momento de hablar de ello". Aunque ha recordado que seguirá como entrenador del Barça la temporada que viene. "Tengo otro año de contrato y me encanta este equipo", ha sentenciado.