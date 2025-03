Flick: "Es bueno que mis jugadores piensen que podemos ganar"

"Creo que es bueno que los jugadores piensen que podemos ganar, porque muestra que tienen confianza y creen en ello. Pero mi mensaje es que mantengan la calma y miren solo al siguiente partido", manifestó el técnico en rueda de prensa. Flick aseguró que ya en pretemporada empezaron a trabajar "pensando en positivo" y que ello es "básico para todo". "Todos los jugadores lo dan todo por el equipo y es así que se pueden ganar títulos. Queda mucho camino pero queremos ganar títulos y es de vital importancia mirar al siguiente partido", apuntó.

De momento está "muy contento" por llegar a cuartos. "Jugábamos contra el Benfica, que es un gran equipo. Lage ha hecho una labor fantástica, respeto mucho este partido. Lo han hecho muy bien mis jugadores en el control del partido, en controlar sus contras, podíamos haber marcado dos goles más pero estamos muy contentos de haber logrado la clasificación", recalcó. "Era nuestro objetivo, ganar y llegar a cuartos. Después de lo sucedido tuvimos una muy buena actitud. Lo hemos hecho por nosotros y por Carles, que siempre estará con nosotros y siempre tendrá un lugar especial en nuestro equipo", opinó el técnico alemán, dedicando el triunfo al recientemente fallecido doctor del primer equipo Carles Miñarro.

En cuanto al golazo de Lamine Yamal, celebró sobre todo que llegara en un momento clave, con 1-1 en el marcador. "Todos quieren marcar estos goles. Considero que Lamine muestra mucha confianza. Por otro lado era el momento más idóneo para marcar este gol. Estoy muy satisfecho y contento por él por este gol", se sinceró. "Pedri es capaz de recuperar balones, está al cien por cien en forma y es buenísimo ver lo que hace con y sin balón. Es increíble. Juega en su posición más idónea y en ella es el mejor del mundo", opinó sobre el internacional español, que volvió a lucirse en el césped llevando la batuta del juego del Barça.

"Está muy bien tener una idea de cómo jugar y hacerlo de forma positiva. Todos estamos centrados en lo que tenemos que hacer y todo son cosas positivas. Es bueno que los jugadores, como Raphinha, piensen en positivo y en poder ganar. Es la manera en que queremos avanzar, siendo positivos. Disfrutan jugando con sus compañeros y se ve en el campo", opinó, en general, sobre cómo ve a sus jugadores. No obstante, Flick no para de pensar, desde una sensación positiva y optimista, en mejorar. "No es fácil pero cuando decimos que cada día es bueno para mejorar, lo es. También hoy. Al descanso mostramos situaciones en las que mejorar, lo hicimos tras el partido. Hay cosas a hacer mejor para el siguiente partido. Tenemos un partido complicado el sábado. Nos centramos en el siguiente partido y en trabajar para tener éxito", manifestó.