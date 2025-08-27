Cuándo es el sorteo de la Champions League: los rivales que les pueden tocar a los españoles

La temporada futbolística ha dado el pistoletazo de salida con el inicio de las grandes ligas, pero todos los aficionados esperan con ansia saber cuáles serán los cruces de la máxima competición europea, la Champions League. El Real Madrid, el FC Barcelona, el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao tratarán de levantar la 'orejona', pero el primer paso será conocer a sus rivales. Esta edición parte con un claro favorito, el campeón, el Paris Saint Germain de Luis Enrique, que tratará de revalidar el título.

¿Cuándo será el sorteo?

Importante mencionar que la competición como tal ya ha comenzado. Todavía quedan equipos que tratan de colarse en la máxima competición europea, a través de la fase previa. El sorteo de los partidos será el próximo jueves 28 de agosto en Mónaco a las 18:00. Para entonces, ya se conocerán los 36 equipos participantes en esta nueva edición.

Recordad que el formato de la competición cambió el año pasado. De la habitual fase de 8 grupos de 4 equipos a una liga de 36 equipos, donde los ocho primeros se clasifican directamente a los octavos de final, mientras que los 16 equipos por detrás deben jugar una ronda previa de eliminación para acceder a la fase final del torneo.

Como va a ser le sorteo y cuáles van a ser los rivales de los españoles

El sorteo estará formado por cuatro bombos con ocho equipos en cada uno de ellos. Estos se repartirán atendiendo a su coeficiente UEFA, el cual valora el nivel que han dado los equipos en los últimos años en el plano europeo. Estos bombos definirán cada uno de los ocho enfrenamientos que dispute cada equipo.

Este sorteo será semiautomático, es decir, que se extraerá una bola del bombo 1, posteriormente un software seleccionará a otros dos rivales del mismo bombo, más otros dos rivales de cada uno de los tres bombos restantes. Será así hasta que se confeccione el calendario definitivo en donde se jugarán ocho partidos.

Cada equipo jugará ocho partidos en la primera fase: dos contra rivales de su mismo bombo y dos contra equipos de cada uno de los otros bombos. No hay partidos de ida y vuelta: por cada par de rivales, uno se jugará en casa y otro fuera. Además, no podrán enfrentarse equipos del mismo país o federación.

En la nueva edición de la Champions League, el factor cancha en las eliminatorias ya no se decidirá por sorteo. Ahora, el equipo que haya obtenido una mejor clasificación en la fase previa tendrá ventaja y jugará el partido de vuelta en casa. Esto se aplicará en todas las rondas, premiando así el rendimiento desde el inicio del torneo. Por ejemplo, el equipo que quede primero en la fase de grupos jugará siempre el segundo partido de cada eliminatoria como local, hasta la final.

¿Cómo se distribuyen los bombos?

A día de hoy, los bombos aún no están completo ni definidos. Solo el 1 está completo, y el resto podría cambiar dependiendo de los últimos equipos que se clasifiquen. Estos son los equipos con el billete la nueva edición de la Champions y así estarían distribuidos a día de hoy.

Bombo 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund y Barcelona.

Bombo 2: Arsenal, Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus y Eintracht.

Bombo 3: Tottenham, PSV, Ajax, Nápoles, Sporting, Olympiacos, Slavia de Praga, Marsella.

Bombo 4: Mónaco, Ferencvaros, Galatasaray, Union SG, Athletic y Newcastle son los confirmados.