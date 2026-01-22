La Champions, al rojo vivo: quince clasificados y nueve plazas por decidir

Además de ambos, ya tienen el billete seguro para la siguiente ronda: el Real Madrid (15 puntos), el Liverpool (15), el Tottenham (14), el París Saint-Germain (13), el Newcastle (13), el Chelsea (13) -ahora mismo dentro de los ocho primeros-, el Barcelona (13), el Sporting de Portugal (13), el Manchester City (13), el Atlético de Madrid (13), el Atalanta (13), el Inter (12) y el Juventus (12), a falta de la última cita de esta fase en una semana.

Aún quedan nueve plazas por determinar entre diecisiete conjuntos que aún mantienen opciones de clasificación: el Borussia Dortmund (11 puntos), el Galatasaray (10), el Qarabag (10), el Marsella (9), el Leverkusen (9), el Mónaco (9), el PSV Eindhoven (8), el Athletic Club (8), el Olympiacos (8) -ahora dentro del corte de 24-, el Nápoles (8), el Copenhague (8), el Brujas (7), el Bodo/Glimt (6), el Benfica (6), el Pafos (6), el Union Saint Gilloise (6) y el Ajax (6), por ese orden actualmente en la clasificación a estas alturas. Sólo hay cuatro equipos eliminados de forma matemática: el Eintracht Francfort, con cuatro puntos; el Slavia Praga, con tres, y el Villarreal y el Kairat Almaty, con uno cada uno.

La última jornada de la Liga de Campeones, que se disputa en horario unificado el próximo miércoles, se compone de los siguientes partidos: Paris Saint Germain-Newcastle, Manchester City-Galatasaray, Liverpool-Qarabag, Borussia Dortmund-Inter, Barcelona-Copenhague, Arsenal-Kairat Almaty, Leverkusen-Villarreal, Atlético de Madrid-Bodo/Glimt, Benfica-Real Madrid, Eintracht Francfort-Tottenham, Brujas-Marsella, PSV-Bayern Múnich, Ajax-Olympiacos, Nápoles-Chelsea, Mónaco-Juventus, Union SG-Atalanta, Athletic Club-Sporting de Portugal y Pafos-Slavia Praga.