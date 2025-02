Bellingham siempre llega al rescate

El joven futbolista de Stourbridge, el gran fichaje de la pasada campaña del club madridista, no tardó en convertirse en auténtica referencia del equipo de Carlo Ancelotti, por fútbol, calidad, despliegue, entrega, visión y gol. En definitiva, por todo. Y a eso le añadió la fe inquebrantable de lucha hasta el último instante. Su participación fue trascendental desde su llegada. La pasada campaña fue clave en el esquema del técnico italiano. Los éxitos acumulados, los títulos alcanzados, llevaban buena parte de su firma. Y esta campaña más de lo mismo al lado del tridente Kylian Mbappe, la nueva incorporación estelar al equipo, Vinicius Jr y Rodrygo.

Bellingham tiene claro que el esfuerzo no se negocia. Lo ha demostrado desde el primer instante. Rápidamente se ganó el corazón del madridismo. Infatigable, arriba y abajo. Por momentos da la sensación de estar fundido después de no haberse consentido regular la energía. Pero siempre le queda gasolina en la reserva y ese afán para estar en el sitio adecuado. El centrocampista inglés, declarado mejor jugador de LaLiga 2023/24 y reconocido con otros numerosos galardones internacionales, representa como el que más ese carácter irreductible de no rendirse hasta el final, tanto que es el jugador madridista que ha marcado más goles en las prolongaciones en el presente siglo.

Bellingham, cuarto clasificado en la tabla de artilleros de la pasada liga con 19 tantos empatado con el polaco Robert Lewandowski y a cinco del ucraniano Artem Dovbyk, ha marcado nada menos que seis veces goles decisivos en los añadidos de otros tantos partidos en esta temporada y media, más que nadie en el conjunto blanco durante estos años en una lista en la que están otras figuras del Real Madrid como Luis Figo (el primero que lo logró, ante el Rayo), Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, Roberto Carlos, José María Gutiérrez 'Guti', Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Karim Benzema, Luka Modric, Davi Carvajal e incluso, como referencia estelar en la resolución europea la pasada campaña, Joselu Mato en la semifinal de la Champions ante el Bayern Múnich

La primera vez que consiguió un tanto definitivo en la prolongación fue en septiembre de 2023 ante el Getafe, ante el que firmó el triunfo a los 95 minutos (2-1). La pasada campaña añadió nuevas muescas frente al Unión Berlín en la Liga de Campeones (1-0) y en los dos choques ligueros frente al Barcelona, en Montjuic (1-2) y en el Santiago Bernabéu (3-2). En el presente curso lleva ya dos dianas en las prolongaciones que han significado sendas victorias para el Real Madrid. El otro tanto victorioso conseguido esta campaña por el cuadro de Ancelotti en el añadido lo logró el canterano Gonzalo García ante el Leganés en los cuartos de final de la Copa del Rey.

Bellingham firmó el 1-2 ante el Valencia en Mestalla en el partido de LaLiga y este martes completó la remontada ante el Manchester City (2-3) en el partido de ida de la ronda de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones en otro encuentro en el que ratificó su condición de futbolista completo, incansable en el trabajo defensivo y decisivo en su indudable vocación ofensiva. Fundamental por todo ello, imprescindible para Ancelotti y sus compañeros. Esta temporada ha participado en 33 encuentros, 32 como titular, dieciséis los ha jugado completos. En total ha marcado once tantos, este último histórico y muy importante para el futuro cercano de su equipo, aunque le queda rematar la faena en la vuelta ante el Manchester City.