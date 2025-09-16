El Arsenal amarga al Athletic su regreso a la Champions

El Arsenal, más concretamente la conexión Trossard-Martinelli, amargó este martes al Athletic su regreso a la Liga de Campeones once años después, un partido de altura que engalanó San Mamés pero que cayó del lado inglés con tantos del brasileño y el belga en dos jugadas entre ellos a poco de saltar ambos al terreno de juego.

Abrió el marcador Gabriel Martinelli batiendo a Unai Simón en un mano a mano que le dejó un balón largo de Leandro Trossard y en el que ganó la carrera a Andoni Gorosabel y Aitor Paredes; y lo cerró Trossard con un remate raro tras el pase atrás en una colada por la izquierda de su compañero.

A Mikel Arteta le salió el plan con el que se presentó en La Catedral porque, primero, contuvo a un decidido Athletic y al final decidió el encuentro con los cambios.

A Ernesto Valverde, por su parte, le faltaron Nico Williams y Aymeric Laporte, y una mejor versión de Iñaki Williams y Oihan Sancet, para dar réplica a un rival de la entidad y el poderío de este Arsenal.

Valverde sorprendió con cambios inesperados en la alineación y con Iñaki Williams de nuevo de '9', algo por lo que el técnico rojiblanco opta ya esporádicamente. De hecho ha preferido en varias ocasiones adelantar a Berenguer cuando no ha salido con un delantero centro.

Más sorprendente fueron incluso los cambios en los laterales, Gorosabel y Adama por los titularísimos Areso y Yuri, y sobre todo la suplencia de Galarreta, el metrónomo del equipo. Probablemente el 0-1 del sábado en este mismo escenario ante el Alavés tuvo buena parte de la culpa de ello.

Enfrente, Arteta, todo lo contrario, salió con lo previsto en bloques de españoles, cuatro, e ingleses, tres.

En medio de un ambiente impresionante y un ruido ensordecedor, comenzó mejor el Athletic, que fue a por el Arsenal a su campo dirigido en medio campo por Jauregizar y dinamizado en ataque por Berenguer, quien salió en la banda derecha e intercambió posiciones con Navarro, que arrancó por la izquierda.

Un buen arranque rojiblanco que se tradujo más en llegadas que en ocasiones. Si acaso un disparo de Jauregizar que supuso la primera tarjeta del partido a Rice.

Mediado el primer tiempo se hizo con el control el Arsenal, que empezó a percutir por derecha con Madueke y a rematar con Gyökeres. El sueco disparó primero demasiado escorado hacia la posición de Simón y luego enganchó un buen cabezazo, a centro de Timber, que se le marchó fuera en lo que fue la mejor ocasión de su equipo hasta el descanso.

A Gyökeres tuvieron que ponerle un vendaje en la cabeza porque se hizo una brecha en un choque con su compañero Gabriel de la que le manó bastante sangre.

Se rehízo el Athetic en el tramo final de la primera mitad y Berenguer optó por disparar, demasiado cruzado, cuando tenía en buena posición a Navarro.

Un cabezazo alto de Sancet, a córner botado por Berenguer, cerró un primer tiempo intenso y con los dos equipos en una buena versión, aunque escaso de ocasiones de gol.

Continuó en la misma dinámica el choque a vuelta de vestuarios, aunque quizás un poco más roto y con llegadas a ambas áreas más continuas.

Abrió fuego Gyökeres con otro cabezazo, a centro de Rice; continuó el Athletic con una contra en la que Sancet no vio solo a Gorosabel; apareció Simón para detener dos disparos con sus dificultades de Medueke; Williams probó también a Raya; y Merino, con otro cabezazo, avanzó el 0-1 que logró Martinelli.

El brasileño, recién incorporado, aprovechó un pase largo de Trossard para batir en el mano a mano a Simon, al que le pasó el balón por debajo del cuerpo, después de ganar la carrera a Gorosabel y Paredes.

Fue un mazazo muy duro para el Athletic y un bálsamo para el Arsenal, que procuró controlar e juego y, cuando podía, buscar el 0-2. Un nuevo tanto que encontró con otra conexión entre Martinelli y Trossard. Esa vez fue el brasileño el que sirvió tras una gran colada por la izquierda, y el belga el que remató. Un disparo extraño que casi ni se vio por donde había entrado en la portería local.