Ancelotti: "Tenemos que ganar los dos partidos que quedan"

"Quiero ser muy claro. La fecha de salida de este club nunca la voy a decidir yo. Nunca en mi vida. Sé perfectamente que llegará este día, pero no lo decido yo. Puede ser mañana después del partido, puede ser el próximo día, puede ser en un año, en cinco años. No lo sé", afirmó sobre su futuro en la rueda de prensa previa al duelo de Champions de este miércoles (21.00) ante el RB Salzburg. "Tengo una ventaja, por el hecho de que Florentino seguirá aquí por otros cuatro años, él me conoce muy bien. El objetivo es alcanzar los cuatro años de Florentino, así podemos despedirnos juntos, con todo el cariño del mundo", dijo.

"Si hablamos de cariño, yo me siento muy querido en todos los aspectos. Para la afición, para el club, también a nivel mediático, me siento querido. A veces se exagera un poco, siguiendo un poco la onda (de la crítica), pero como dije el otro día, yo no quiero seguir la onda. Quiero ser bastante objetivo y seguir en mi línea", agregó sobre su situación en el club.

Y el siguiente reto del italiano y el equipo es el Salzburgo en Champions, "un partido importante", porque "falta poco para que se cierre la primera parte" de la competición. "Tenemos que sumar puntos, lo máximos posibles, y ver dónde nos quedamos en la clasificación. Es un partido vital, intentaremos jugarlo bien, como hemos hecho en el último", comentó, con el equipo en el puesto 20 de la primera fase. Por eso, cree que no tienen "muchas posibilidades" de entran en el 'top 8' y evitar el 'playoff'. "Pero la única posibilidad que podemos tener es ganar los dos partidos que quedan. Si tenemos que jugar la eliminatoria, la vamos a jugar al máximo, teniendo en cuenta que es un calendario muy exigente, pero estamos acostumbrados a este calendario exigente", agregó.

Pero los blancos llegan en racha, después de vencer al Celta, en Copa, y a Las Palmas, en Liga, "sacando muy buen rendimiento en términos de goles, en términos de juego de ataque". "Defensivamente hay que mejorar mucho. Esa es la llave del éxito de esta temporada. Si somos capaces de mejorar a nivel defensivo, vamos a pelear hasta el final en todas las competiciones", deseó. Y en esto también ha tenido que ver el gran momento de Kylian Mbappé, que pasó por "momentos difíciles" a principio de curso, y ahora ha logrado "volver a lo básico". "En todas las situaciones, a nivel colectivo, pero también a nivel individual. Cuando un jugador no es capaz de sacar su mejor versión, intenta complicar las jugadas. Y a veces no es correcto. Tienes que simplificar la jugada antes que complicarla", explicó. "Al principio, (Mbappé) intercambiaba un poco más la posición con 'Vini', porque también le gusta jugar por dentro. Ahora está saliendo bien y creo que tenemos que seguir así. Yo creo que el gol no lo marcas por fuera. Tú puedes marcar un gol por fuera, pero necesitas más toques para marcar. Si tú juegas un poco más por dentro, es suficiente un desmarque y un toque. Él lo ha hecho muchas veces, porque su mejor calidad es el desmarque y la velocidad", elogió al francés.