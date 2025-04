Ancelotti: "Hay pocas posibilidades, pero vamos a intentarlo"

"Derrota dura, obviamente, no nos esperábamos esto. Durante una hora creo que el equipo ha estado bastante bien y en la primera parte el equipo estaba bastante ordenado, pero después los dos goles a balón parado, el equipo ha caído un poco a nivel mental y físico", comentó Ancelotti en rueda de prensa. El técnico italiano reconoció que para su equipo fue "difícil terminar el partido de esta manera". "No hemos tenido la reacción que habitualmente este equipo tiene, pero en los últimos 30 minutos han sido muy malos. Hay que ser autocrítico y pensar en hacer todo lo posible para intentar de remontar", admitió. "Las posibilidades son muy pocas, pero hay que intentarlo, y lo vamos a intentar de todas las maneras. Es una oportunidad de reaccionar a un mal partido y a un mal resultado, y a ver si somos capaces de hacerlo", añadió el de Reggiolo.

Para el entrenador madridista, "es difícil explicar por qué" se cayó su equipo y no fue capaz de "hacer una reacción conjunta y unidos". "Hemos intentado hacer jugadas individuales y esto nos ha penalizado. Hemos perdido un poco de orden en el campo, ellos han controlado mejor el balón y el resultado sobre todo", remarcó. Ancelotti advirtió que estaba "satisfecho" hasta el 1-0, pero insistió en que "la reacción fue muy mala". "Eso es un poco los problemas que hemos tenido toda la temporada, la dificultad de hacer un bloque compacto en los momentos buenos, pero también en los momentos que no son buenos", afirmó.

Sobre su once, recordó que "es una alineación distinta a lo de años anteriores", pero que dejó claro que siempre piensa que "los jugadores buenos tienen que jugar y no sentarse en el banquillo". "Después hay que organizar las cosas para hacer un bloque compacto y eso no siempre hemos sido capaces de hacerlo", comentó. Ancelotti no escondió que el Arsenal mostró "mejor actitud, mejor calidad y mejor bloque". "Hay muchas cosas que han hecho mejor que nosotros, pero creo que en la crítica tenemos que ser bastante honestos durante una hora creo que el equipo no ha estado mal. Después, miras el resultado y dices que hay que tirar todo a la basura, pero no es así, el resultado es muy, muy complicado de recuperarlo", declaró.

"Hay cosas que en la primera parte hemos hecho bastante bien y hemos tenido un par de oportunidades para adelantarnos en el marcador, pero hemos jugado contra un equipo muy fuerte, que ha trabajado mucho y físicamente de un nivel muy alto", resaltó el preparador madridista. "Parece que después de esta noche no hay posibilidad, pero en el fútbol siempre hay cambios. Nadie esperaba que el Arsenal iba a marcar dos goles a balón parado, pero esas cosas pueden ocurrir siempre y muchas veces en el Bernabéu cosas así han ocurrido", sentenció el italiano.