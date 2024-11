Ancelotti: "Así es complicado llegar al final de la temporada"

LEER MÁS El Milan hurga en la herida del Real Madrid y le complica en Champions

“El vestuario es sano. Ahora habrá mucha crítica en la actitud, los entrenamientos… Lo que opina la gente, las críticas, lo tenemos que aceptar y estar seguros de la realidad, que ahora no lo estamos haciendo bien. Así es muy complicado llegar al final de la temporada, hay que arreglar cosas. Lo dije el primer día de temporada, tenemos que defender mejor porque ahí está la llave”, dijo en rueda de prensa. “Puede ser que se tenga que buscar soluciones, tengo que pensar, para tener a un equipo más equilibrado y más sólido. Sin volverme loco, pero cambiando algunos detalles tácticos que pueden mejorar las cosas. Tenemos que mejorar tácticamente, no es un problema de los jugadores que tenemos”, añadió.

“La realidad es que lo que se ve en el campo es que nos falta algo, que el equipo no es capaz de mostrar una buena versión, sobre todo en los dos últimos partidos. La preocupación es normal, las próximas noches van a ser muy largas; pero tenemos que mejorar las cosas e intentar encontrar la solidez que hemos tenido durante mucho tiempo y que nos está faltando. Hemos encajado nueve goles en los últimos tres partidos y eso es demasiado para un equipo que ha construido su fuerza sobre la solidez”, continuó. “Hemos tenido muchas oportunidades a nivel ofensivo, pero nos ha faltado un poco de acierto, se podía marcar más; pero la facilidad con la que el equipo rival nos llega es el principal problema que tenemos que arreglar”, analizó.

“Es una característica del equipo, el año pasado no estuvimos primeros en esto y ganamos la ‘Champions’. Tu tienes que tener más órdenes y estar más juntos. No puedo decir que mis jugadores están vagos, pero ahora no somos capaces de hacer un trabajo colectivo eficaz”, prosiguió. “Tenemos que arreglar los problemas pronto porque el sábado tenemos otro partido y a nivel defensivo no podemos estar como hemos estado esta noche”, completó.

El técnico del Real Madrid calificó de normales las críticas hacia su figura, a pesar del doblete logrado, Liga y Liga de Campeones, la pasada temporada. “No me parece injusto, me parece normal. Es el entrenador el que tiene la responsabilidad. Y es muy importante que todos tomemos la responsabilidad. Cuando ganamos lo hacemos todos juntos y ahora también, porque cogemos más fuerza”, declaró. “No es el peor momento desde que volví. Cada año hay momentos difíciles en los que tienes que aguantar, luchar y pensar. Está todo dentro de la normalidad. Este equipo ha caído muy rápidamente en los últimos partidos, pero es parte del fútbol; como que lo bueno del fútbol es que puedes reaccionar muy pronto. Afortunadamente tenemos otro partido en nuestro estadio y podemos tratar de volver a ser el equipo del año pasado”, completó.

Además, destacó el nivel de compromiso de sus jugadores y cuerpo técnico. “El equipo está muy unido. Sufrimos mucho en este momento y es lógico sufrir ahora. Sufriendo te une más y puedes sacar el mal momento lo más rápido posible. Es normal que los jugadores estén hundidos, como estoy yo”, señaló.