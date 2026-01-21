El Ajax revive y deja sin consuelo al Villarreal

El conjunto de Marcelino García, que sólo ha sumado un punto de 21 en juego, fue de más a menos y, pese a adelantarse en el marcador, acabó superado por el joven equipo neerlandés, que mostró mayor necesidad y determinación para sumar los tres puntos. El Ajax, obligado a ganar para seguir con opciones, monopolizó la posesión del balón en los primeros minutos ante un Villarreal que no se sintió incómodo replegado. El equipo castellonense buscó explotar cualquier mínima opción al contragolpe y cada pérdida del conjunto neerlandés se tradujo en una ocasión que acabó convirtiendo a Jaros en el héroe de su equipo.

El portero checo salvó a los suyos con una gran parada a un remate de cabeza de Cardona y, apenas segundos después, volvió a hacerse enorme para tapar un disparo casi a quemarropa de Pépé. El Ajax siguió llevando el peso del juego, aunque a un ritmo inofensivo para el Villarreal, que volvió a rozar el gol con un disparo de Partey, atrapado por Jaros, y un lanzamiento de Moleiro ajustado al ángulo. Oluwaseyi, con espacios a la espalda de la defensa neerlandesa, pudo explotar su velocidad, pero no estuvo acertado en los metros finales, ni en la definición ni en el último pase. La gran ocasión del Ajax llegó superada la media hora tras una larga jugada que culminó Wijndal con un potente disparo que Arnau Tenas desvió de forma brillante. La acción animó al conjunto neerlandés, que cerró el primer acto con algo más de ambición, aunque sin generar más peligro real.

El segundo tiempo arrancó de la mejor manera para el Villarreal. Oluwaseyi aprovechó la candidez del central Bouwman para ganar un balón largo y batir a Jaros con un potente disparo desde fuera del área. El Ajax respondió con fútbol y carácter. Se adueñó del balón y lo movió de lado a lado para encerrar al Villarreal en su campo. El empate llegó a la hora de juego tras una falta cerrada lanzada por Gloukh que Comesaña, en su intento de despeje, acabó introduciendo en su propia portería. El tanto dio alas al Ajax, que dio un paso adelante en busca de la remontada ante un Villarreal incómodo ahora sin el balón, aunque siempre peligroso al contraataque.

Marcelino refrescó a su equipo con la entrada de Gerard Moreno, Mikautadze y Parejo, y el conjunto local recuperó por momentos el control y la iniciativa. Sin embargo, fue de nuevo Gloukh quien estuvo más cerca del gol en una acción en la que no acertó a definir ante Arnau Tenas. En los últimos minutos, ambos equipos buscaron con ahínco un triunfo balsámico, pero el acierto fue del Ajax, que a un minuto del final encontró el gol por medio de Edvardsen, tras una gran acción colectiva, para mantener con vida sus opciones y certificar desastrosa imagen del Villarreal en la Liga de Campeones.