clasificación mundial 2026

La Catar de Julen Lopetegui saca billete para el Mundial

Las selecciones de Senegal, Costa de Marfil, Sudáfrica, Arabia Saudí y Catar, dirigida por el español Julen Lopetegui, sellaron este martes su clasificación para el Mundial de Fútbol que se disputará el año que viene en Estados Unidos, Canadá y México

Europa Press

Madrid |

La Catar de Julen Lopetegui saca billete para el Mundial
La Catar de Julen Lopetegui saca billete para el Mundial | Getty

Catar, que está entrenada por el guipuzcoano Julen Lopetegui, logró asegurarse un billete para el próximo Mundial después de derrotar por 2-1 a Emiratos Árabes Unidos y hacerse con la primera plaza del grupo. La otra selección asiática que logró la clasificación ayer fue Arabia Saudí, tras empatar sin goles ante Irak.

Además, Sudáfrica volverá a una Copa del Mundo 16 años después de haberla jugado por última vez, en ese caso por su condición de anfitrión. Hay que remontarse a 2002, en Japón y Corea del Sur, para ver su última presencia a través de una clasificación. Lo hizo gracias a los goles de Thalente Mbatha en el minuto 5, Oswin Appollis en el 26 y Evidence Makgopa en el 72, para superar claramente a Ruanda.

La clasificación en el continente africano se cerró con los billetes de Senegal y Costa de Marfil. Tendrán que ir a la repesca las selecciones de Camerún, Nigeria, Gabón y RD Congo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer