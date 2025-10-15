La Catar de Julen Lopetegui saca billete para el Mundial

Catar, que está entrenada por el guipuzcoano Julen Lopetegui, logró asegurarse un billete para el próximo Mundial después de derrotar por 2-1 a Emiratos Árabes Unidos y hacerse con la primera plaza del grupo. La otra selección asiática que logró la clasificación ayer fue Arabia Saudí, tras empatar sin goles ante Irak.Además, Sudáfrica volverá a una Copa del Mundo 16 años después de haberla jugado por última vez, en ese caso por su condición de anfitrión. Hay que remontarse a 2002, en Japón y Corea del Sur, para ver su última presencia a través de una clasificación. Lo hizo gracias a los goles de Thalente Mbatha en el minuto 5, Oswin Appollis en el 26 y Evidence Makgopa en el 72, para superar claramente a Ruanda.
La clasificación en el continente africano se cerró con los billetes de Senegal y Costa de Marfil. Tendrán que ir a la repesca las selecciones de Camerún, Nigeria, Gabón y RD Congo.