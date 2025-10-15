La Catar de Julen Lopetegui saca billete para el Mundial

Catar, que está entrenada por el guipuzcoano Julen Lopetegui, logró asegurarse un billete para el próximo Mundial después de derrotar por 2-1 a Emiratos Árabes Unidos y hacerse con la primera plaza del grupo. La otra selección asiática que logró la clasificación ayer fue Arabia Saudí, tras empatar sin goles ante Irak.

Además,después de haberla jugado por última vez, en ese caso por su condición de anfitrión. Hay que remontarse a 2002, en Japón y Corea del Sur, para ver su última presencia a través de una clasificación. Lo hizo gracias a los goles de Thalente Mbatha en el minuto 5, Oswin Appollis en el 26 y Evidence Makgopa en el 72, para superar claramente a Ruanda.

La clasificación en el continente africano se cerró con los billetes de Senegal y Costa de Marfil. Tendrán que ir a la repesca las selecciones de Camerún, Nigeria, Gabón y RD Congo.