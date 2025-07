Carvajal: "Si me sueltan en el campo yo voy al 100%"

"Me conozco y sé que si a mí me sueltan ahí yo voy al 100 % a nivel de confianza", dijo Carvajal a los medios en zona mixta antes del entrenamiento del Real Madrid, que prepara el partido de mañana ante el Juventus italiano por una plaza en los cuartos de final del Mundial de Clubes. Y aunque el lateral admitió que todavía nota la falta de ritmo competitivo, ya que apenas lleva dos semanas incorporado a los entrenamientos, indicó que no tendrá miedo a meter el pie: "Eso está superado".

Sobre la posibilidad de disputar mañana sus primeros minutos en nueve meses, dijo: "A nivel personal me encuentro muy bien, ya en dinámica de grupo. No sé si al final mañana estaré en la convocatoria, ya podré estar en el banquillo y a disposición del míster y (estoy) muy contento en ese aspecto".

Acerca del partido contra el Juventus, que tendrá lugar este martes, en el Hard Rock Stadium de Miami a las 15.00 hora local (19.00 GMT), Carvajal lo consideró el partido más difícil que el Real Madrid ha afrontado hasta ahora en el Mundial de Clubes. "Creo que el rival de mañana es un rival más fuerte que los precedentes a este torneo", expresó, aunque recordó que el Al Hilal saudí se lo puso difícil al Real Madrid en su debut en la competición, y que ante el Pachuca mexicano tuvieron que lidiar con un hombre de menos desde temprano por la expulsión de Raúl Asencio. "El equipo está mentalizado en la Juventus, en el partido de mañana, y ojalá que podamos estar en cuartos", destacó.