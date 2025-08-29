Carvajal y Rodri vuelven, Joan García tendrá que esperar: esta es la convocatoria de la selección española

Luis de La Fuente ya ha hecho oficial la lista de convocados con la selección española para los partidos contra Bulgaria y Turquía, clasificatorios para el Mundial de este verano en México y Estados Unidos:

Porteros: Unai Simón, David Raya y Robert Sánchez.

Unai Simón, David Raya y Robert Sánchez. Defensas: Carvajal, Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Vivian, Cubarsí, Cucurella, Grimaldo.

Carvajal, Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Vivian, Cubarsí, Cucurella, Grimaldo. Centrocampistas: Rodrigo, Zubimendi, Fabián, Pedri, Mikel Merino, Gavi, Fermín.

Rodrigo, Zubimendi, Fabián, Pedri, Mikel Merino, Gavi, Fermín. Delanteros: Morata, Oyarzabal, Ferran, Dani Olmo, Nico Williams, Lamine Yamal, Yeremi Pino y Jesús Rodríguez

Vuelven a la convocatoria tras sus lesiones de rodilla y después de casi un año, tanto Dani Carvajal, del Real Madrid, como Rodri Hernández, del Manchester City. También llegarán algunas caras nuevas a Las Rozas, como la de Jesús Rodríguez, exjugador del Betis, y actual futbolista del Como 1907 de Cesc Fàbregas, que se ha convertido en la gran sorpresa de la lista de convocados.

De la Fuente introduce, además de a Rodríguez, otras tres novedades en la convocatoria respecto a la que diseñó para la disputa de la fase final de la Liga de Naciones el pasado junio. Se caen por lesión Isco Alarcón, Álex Baena y Samu Omorodion, y por decisión técnica Óscar Mingueza.

En el vídeo de presentación, la federación ha querido homenajear a los bomberos que llevan trabajando para extinguir los fuegos que están asolando España desde julio. "El partido más importante de este verano lo estamos jugando contra el fuego", ha comunicado el seleccionador, además ha presentado la admiración que profesan tanto él como todos los seleccionados a los cuerpos de emergencia.

El primer partido de España en este clasificatorio al Mundial 2026 será el próximo jueves 4 de septiembre a las 20:45 en Sofía contra Bulgaria. A la misma hora, se medirá el domingo 7 de septiembre contra Turquía, también como parte del clasificatorio, en Konya.