La Cartuja será sede de la final de Copa hasta 2028

El estadio La Cartuja ha sido designado este lunes sede de la final de la Copa del Rey para la presente edición y también para las dos siguientes, con lo que Sevilla se asegura ser el escenario de este último partido del torneo, al menos, durante diez ediciones consecutivas.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, anunció en el hotel de concentración de la selección española en Sevilla, donde este martes 'La Roja' se mide, precisamente en La Cartuja, a Turquía en la sexta y última jornada de clasificación para el Mundial 2026, que la junta directiva de este organismo había decidido designar a este escenario como sede de las tres próximas ediciones de Copa.

Después de que la final de la edición de 2018 se disputara en el Metropolitano de Madrid entre el Barcelona y el Sevilla, con triunfo para los azulgrana, la siguiente ya tuvo como sede el estadio del Betis, el Benito Villamarín, con presencia otra vez del equipo culé, que en esa ocasión perdió ante el Valencia. Desde entonces, todas la finales se han disputado en Sevilla, y todas en el Estadio de La Cartuja, en las ediciones de 2020, 21, 22, 23, 24 y 25, esta última el pasado abril, en la que el Barcelona se impuso al Real Madrid. Esa era la séptima vez consecutiva de la final en Sevilla, que ahora se asegura otras tres en La Cartuja, la próxima fijada para el sábado 25 de abril de 2026, fecha que coincide con la venidera edición de la Feria de Abril.

