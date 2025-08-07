Carreras: "Xabi Alonso tiene las ideas muy claras"

"Intenso, pero sobre todo tiene las ideas muy claras, que eso es lo que me gusta y da las cosas como tienen que ser", dijo Carreras en una entrevista con el canal de televisión oficial del Real Madrid. "Que ayude hacia arriba, pero también hacia atrás, que hay que ayudar y es mi posición", reflexionó sobre lo que Alonso le suele solicitar.

"Muy contento aquí, por fin con el equipo, con todos los compañeros y poniéndonos a punto para lo que viene", indicó Carreras. Luego admitió qué le había llamado la atención de sus nuevos compañeros. "La verdad es que la humildad de todos, la unión que hay dentro del vestuario y la calidad", respondió el habitual lateral izquierdo.

En este sentido, comentó sentirse a gusto "con cualquiera". "Me han sorprendido todos, hay un nivel alto y eso es lo que me esperaba", dijo. Además, reconoció que trabajan "sobre todo en prepararnos, en ponernos a punto". "Que ya hemos estado individualmente en verano, pero sobre todo ahora conocernos grupalmente y colectivamente y trabajar juntos, que es lo que nos va a dar todos los títulos", concluyó Carreras.