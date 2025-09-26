Cani evoluciona favorablemente tras sufrir un ictus

Rubén Gracia 'Cani' (Zaragoza, 1981) debutó con el Real Zaragoza en Primera división contra el FC Barcelona en 2002 y también jugó en el Villarreal, Atlético de Madrid y Deportivo para acabar regresando al equipo blanquillo en la temporada 2016-2017, cuando se retiró del fútbol.

Cani empezó en el Utebo FC, actualmente en Segunda RFEF, del que pasó al Zaragoza B hasta hacerse un hueco en la primera plantilla y ser profesional entre las temporadas 2001-2002 y la 2016-2017, en las que jugó un total de 610 partidos. Con el Real Zaragoza conquistó los títulos de Copa del Rey y Supercopa en la temporada 2003-2004 para en la temporada 2005-2006 marcharse traspasado al Villarreal, equipo en el que jugó más de la mitad de su trayectoria profesional con nueve temporadas, ocho de ellas en Primera y una en Segunda.

Al Real Zaragoza volvió en su último año como futbolista profesional junto a Alberto Zapater, al club de sus comienzos pero que ya estaba empezando a mostrar su declive en una categoría en la que ya acumula trece temporadas consecutivas.