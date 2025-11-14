Camavinga regresa a Madrid lesionado

Camavinga regresa a Madrid tras abandonar la concentración de la selección francesa por unas molestias musculares en los isquiotibiales. Lo confirmó el seleccionador francés, Descahamps, en al rueda de prensa posterior al triunfo galo ante Ucrania: "Camavinga volverá mañana a Madrid. Ha pasado unas pruebas y tiene molestias en el muslo, aunque no hay lesiones". Con Francia ya clasificado, el combinado francés prefiere no correr riesgos y desconovado al jugador del Real Madrid, que se recuperará ahora de esas molestias en la capital.

El objetivo de Camavinga será el de estar recuperado para el partido liguero del próximo 23 de noviembre ante el Elche. Los problemas físicos del francés se unen a los de Valverde y Courtois que no llegaron a viajar con sus selecciones. Si lo hizo Camavinga, aunque desde el lunes ha tenido que entrenar a margen de sus compañeros. Deschamps ha llamado a Khephren Thuram para sustituir al madridista.