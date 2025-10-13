El Cádiz, nuevo líder tras las derrotas de Racing y Deportivo

Un gol de Iuri Tabatadze en el minuto 70 dejó los tres puntos en el Nuevo Mirandilla. Los de Gaizka Garitano volvieron a mostrarse fuertes en defensa y con acierto suficiente para seguir sumando en casa (cuatro victorias y un empate). El cuadro amarillo venció después de dos partidos sin hacerlo y encontró además el premio del liderato con 18 puntos por los 16 de Dépor y Racing.

El duelo en El Molinón fue intenso y polémico, pero a los locales les supo a gloria, como estreno victorioso con Borja Jiménez en el banquillo. Después de cinco derrotas seguidas, el Sporting ganó con los goles de Dubasin y Pablo Vázquez. Jeremy recortó para un Racing que reclamó de manera amarga un final polémico. El colegiado pitó el final del partido instantes antes de que Mario García enchufara un balón desde la frontal al fondo de la red. Entre expulsiones y protestas terminó un partido revulsivo para los de Gijón y que supone perder el liderato para los de Santander.

Mientras, el Dépor cayó con estrépito ante un Málaga necesitado de victorias. La Rosaleda impulsó a los andaluces, y sobre todo a un Chupe que lució con su doblete en el primer tiempo. Nada más empezar el segundo, Rafa Rodríguez sentenció la victoria local, que esperaban tras mes y medio sin triunfos, y la primera derrota coruñesa. Además, el Real Valladolid se llevó el derbi castellano contra el Burgos con un golazo de falta de Chuki, duelo por el 'Top 6' que asaltaron los pucelanos en El Plantío. Por otro lado, el Eibar y el Castellón (1-1) empataron en busca de ese tren hacia la promoción.