Del Bosque: "La Selección está en buenas manos con Robert Moreno"

Del Bosque realizó estas declaraciones en la Universidad de Alicante (UA), donde recibió el Laurel de Oro, máxima distinción de esta institución académica, en reconocimiento a sus méritos personales y profesionales.

El técnico salmantino no quiso profundizar en la actualidad de la selección "por respeto", pero sí indicó que el fútbol español está "en buenas manos" con Robert Moreno, relevo de Luis Enrique Martínez.

El exseleccionador restó importancia al hecho de que el técnico catalán no cuente con un palmarés importante como entrenador o jugador de elite.

"Nunca he sido refractario a que cualquier persona que no haya sido jugador pueda ser entrenador. No hace falta haber sido un gran futbolista para ser entrenador, no va en relación directa", explicó Del Bosque, quien además elogió el trabajo que se está realizando en la formación de los entrenadores durante los últimos años.

"Ahora en cualquier equipo de base se nota la mano del entrenador. Hay una buena preparación y formación. Las cosas no suceden por casualidad y la Federación ha hecho un buen trabajo, así como las distintas territoriales", dijo en referencia a la nueva promoción de entrenadores jóvenes del fútbol español.

Vicente Del Bosque no quiso opinar sobre la situación del Real Madrid tras su derrota en la Liga de Campeones. "Porque ni debo ni deseo que mis declaraciones puedan molestar", declaró.

Por último, se mostró agradecido por el reconocimiento de la UA a su persona, si bien precisó que "están focalizados en la figura del entrenador, pero el mérito era de todos los jugadores de la selección".

"He intentado cumplir con todo el mundo que ha solicitado que fuera y no es que me haya dedicado todo este tiempo solo a eso, pero sí he tenido cuidado de atender a todas las peticiones", dijo Del Bosque, quien añadió que ha participado en actos y eventos "en todas las provincias de España".