Borja Iglesias: "Volver aquí es un orgullo y un premio"

Entre los internacionales, Borja Iglesias, llamado a última hora por De la Fuente, se mostró feliz de poder volver a la selección. "Es un orgullo y un premio. En estos momentos, me acuerdo mucho de mis compañeros y del cuerpo técnico del club, que me están haciendo disfrutar mucho", señaló el gallego. "Todos los partidos con la selección son importantes; si son clasificatorios, todavía más. Estoy con ganas de que vaya bien y de que consigamos buenos resultados", continuó.

Otro de los que también regresan, el rojiblanco Pablo Barrios. "Estoy muy contento. Es el sueño que tenemos todos, trabajar en nuestros equipos para poder estar aquí. Cuando trabajas en tu club día a día, también trabajas para estar aquí. Venir aquí es muy difícil por el nivel que hay en la selección", expresó a su llegada a Las Rozas.