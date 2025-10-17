Bordalás: "Con Xabi, el Real Madrid sigue siendo el mejor del mundo"

El técnico del conjunto azulón analizó un choque que será importante para el Getafe, que acumula cuatro encuentros consecutivos sin conocer la victoria (dos derrotas ante Barcelona y Osasuna y dos empates contra Alavés y Levante). Para Bordalás, la dificultad será máxima, aunque ve a sus jugadores muy preparados para afrontar el reto. "El Real Madrid sigue siendo el mejor equipo del mundo y cada entrenador tiene sus matices. Xabi Alonso tiene una carrera dilatada como jugador. Es verdad que como entrenador lleva poco tiempo. Es muy positivo todo lo que está haciendo. Todo el mundo sabe el cariño que le tengo a Carlo (Ancelotti). Ahora hay otro entrenador y el Real Madrid sigue siendo el mejor club del mundo. Y lo va a seguir siendo porque es así", dijo.

Además, resaltó que el cuadro madridista también tiene una de las mejores plantillas del mundo y explicó que cada año es más difícil enfrentarse a clubes como el Real Madrid porque "las diferencias se hacen mayores. Ellos se refuerzan y firman jugadores de muchísimo nivel en todas las posiciones. Tienen un grandísimo equipo y se hace mucho más difícil. Pero confianza máxima. El equipo ha trabajado fenomenal, con mucha energía y a pesar de las circunstancias que tenemos esta temporada. Jugamos en casa con nuestra afición. El equipo está con energía e ilusión".

Para Bordalás, Mbappé no será el único jugador que tendrá que vigilar. El resto del Real Madrid, a su juicio, es muy peligroso para ganar cualquier partido en cualquier momento. "Mbappé es un fantástico jugador y de los mejores del mundo. Está en un momento de forma francamente bueno y estamos viendo partido tras partido que es muy difícil neutralizar a un jugador que tiene ese talento, esa velocidad y ese instinto", señaló. "Pero no sólo Mbappé, también muchos jugadores del Real Madrid tienen ese nivel. Es muy complicado. Tenemos que hacer un gran partido. Somos conscientes de ello, los jugadores lo saben y tenemos que estar preparados. Trabajamos en función del rival para cada partido para intentar que su rendimiento no sea el mejor", agregó.

Para el preparador del Getafe, no hay una clave que sea la llave para ganar a un equipo como el Real Madrid porque la diferencia entre ambos rivales "es muy grande" y la clave para conseguir un resultado positivo será "hacer un gran partido y estar los 95 minutos con máximo de atención. Vale cada detalle, no cometer errores y ser fiables a nivel defensivo. Luego, ser atrevido y osado para intentar hacerles daño, que es muy difícil. Hay que jugar sin temor y con descaro, aunque no sabemos nunca lo que puede ocurrir. Es un partido que por el nivel del rival es más atractivo. El Real Madrid tiene jugadores de un altísimo nivel y cualquiera de ellos tiene la capacidad de voltearte el marcador con su talento. Por lo tanto, lo más importante es el conjunto y que estemos a un máximo nivel. Veremos a ver qué ocurre. El equipo está con ilusión y vivo", apuntó.