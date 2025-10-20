Bordalás: "Vinicius no tiene que venir a provocarme"

Nyom ingresó en el terreno de juego para sustituir a Kiko Femenía, que estaba emparejado con Vinícius y tenía una tarjeta amarilla. Bordalás, con temor a que expulsaran a su jugador, le sustituyó por el lateral franco-camerunés, que vio una roja directa por una manotazo al atacante brasileño instantes después. Esa acción cambió el partido y Mbappé marcó un minuto después el tanto de la victoria. El técnico del Getafe explicó el encontronazo que tuvo después de la expulsión con Bellingham y Vinícius. "Vinícius se ha dirigido a mí diciéndome: ‘Muy buen cambio’. Luego ha venido Bellingham a decirme algo y le he dicho que juegue y que no hable tanto. Vinicius no tiene que venir a provocar y decirme ‘muy buen cambio’. El esfuerzo se ha ido al traste. Los chicos se han vaciado. Estamos sufriendo muchas adversidades esta temporada, pero la expulsión de Nyom ha marcado el partido”.

Después, en rueda de prensa, ahondó en la acción y desveló que le contestó a Vinícius: "Yo le dije que se dedicase a jugar. Entonces vino Bellingham, a reprocharme que no le dijese nada a su compañero. Yo le dije que callara y que jugase". Además, Bordalás explicó que en el momento de la jugada escuchó al cuarto árbitro decir al principal que era tarjeta roja y señaló cuáles fueron sus impresiones acerca de la jugada. "Es una falta aparatosa en el centro del campo y una amarilla habría sido suficiente sin ningún problema. Una zancadilla y Vinícius exagera, se toca la cara y ha expulsado a Nyom creo que de manera injusta", señaló. "El cambio viene provocado por la amarilla de Kiko que creo que es totalmente injusta también porque es una acción donde Kiko no toca a Vinícius, que salta por encima de él. Como mucho es falta. Hay faltas que se pitan o interpretan los árbitros, que tienen su dificultad cuando arbitran para ver si es falta o merecedora de falta. Pero amarilla, no le toca".

Después, añadió que tras esa jugada, el Getafe ya estaba limitado porque enfrente tenía a un jugador "encarador y rápido" como Vinícius. Por eso, manifestó, consideró cambiar a Femenía para no quedarse con un hombre menos. "Enseguida expulsaron a Nyom. Todo se enredó, luego llegó la expulsión de Sancris y ya el equipo con nueve tenía una tarea imposible con un equipo de la talla del Real Madrid, con jugadores de un nivel mundial altísimo. Aún así hemos tenido la ocasión para marcar en el encuentro. Ha sido una pena, el esfuerzo ha sido en vano y estamos jodidos", comentó.

Bordalás resaltó que su equipo pudo conseguir más puntos en los dos últimos partidos y dejó claro que mereció ganar o empatar la pasada jornada ante Osasuna en Pamplona y sumar frente al Real Madrid. "Hoy estábamos haciendo un gran partido. Hemos tenido la última ocasión con nueve y posiblemente iba a hacer cambios para darle frescura. Cambios de golpe para buscar más velocidad y todo se torció con la expulsión. No pude hacer los cambios, pero el equipo jugó con atrevimiento, lo hizo muy bien. Ha sido una auténtica pena".

Preguntado por la actuación del árbitro, insistió en que la acción de Nyom "no era merecedora de roja" y dijo que los árbitros "son humanos y se equivocan. En el fútbol valen los puntos. Mañana nadie se acuerda de la expulsión de Nyom, de Sancris y que mereciste ganar o empatar en Pamplona. Y hoy el equipo ha merecido premio. Si no tienes premio, el optimismo el próximo partido. Soy realista, aquí no se vive de sensaciones, se vive de puntos y resultados", concluyó.