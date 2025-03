Bordalás: "El Atlético tiene la mejor plantilla de su historia"

El técnico del conjunto azulón dejó muy claro que el cuadro rojiblanco jugará ante el Getafe sin pensar en el choque de la Liga de Campeones del próximo miércoles, porque Simeone consigue que sus jugadores estén centrados en su siguiente encuentro. “Su entrenador conoce mejor que nadie la plantilla y alineará al once más competitivo que considere. El tema de las tarjetas y de los partidos que vienen puede influir. Pero es un equipazo, el Atlético tiene la mejor plantilla de su historia, sin duda. Tienen jugadores de primer nivel y van a hacer un once competitivo al cien por cien”, dijo.

“Cada partido es diferente. Muchas veces me preguntan si al Atlético no le hemos ganado en mucho tiempo. El Atlético tiene que pelear por la ‘Champions’ y el Getafe por la salvación. Cada partido es una historia. En Copa pasó lo que pasó. Tuvimos diferentes problemas en ambos partidos para confeccionar un once. Tenemos una plantilla que podemos tener y el Atlético tiene mucho más”, agregó. “Todos sabemos que el Atlético tiene en estos momentos la mejor plantilla de su historia. Está vivo en las tres competiciones con opciones de ganar cualquiera de ellas. Tienen un entrenador que saca siempre rendimiento a su equipo. Un equipo complicado y lo sabemos, pero trabajamos para estar cerca de una victoria”, insistió.

Bordalás también habló sobre el estado de su plantilla después de dos derrotas consecutivas que cortaron una racha invicto de más de un mes: “Hemos tenido siempre la misma mentalidad. A principio de año, empezaron a llegar los resultados muy buenos. Ahora llevamos resultados adversos. Lo dije a mis jugadores que llegarían momentos malos y aquí los tenemos. El equipo está unido. Avisé de las dificultades que íbamos a tener y todos en el club trabajamos para conseguir la permanencia, que no es sencillo”, comentó.

Ahora, para ganar al Atlético de Madrid, aseguró que tiene hacer un “partido perfecto” para llevarse los tres puntos y tuvo palabras para algunos de los jugadores del Getafe que podrían tener protagonismo en el choque. “Mayoral y Milla están trabajando bien como todos los compañeros. Borja lleva más tiempo inactivo que Milla. Le está costando más. Están en la dinámica del equipo y en función de las exigencias haremos un once u otro. Están francamente bien y esperamos poder contar con ellos”.

Por último, habló sobre su edad, 61 años, y las ganas que tiene de continuar en el fútbol: “No depende de la edad. Depende de la mentalidad y de la ilusión. Tengo más ilusiones cada día. Amo este deporte. Lo he demostrado desde que me dedico a ello. Es una pasión la que tengo y cada día intento tener más ilusiones”.