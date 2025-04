Bordalás: "Ancelotti se merece un monumento"

, no se le puede poner en tela de juicio "

Getafe (Madrid), 11 abr (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, defendió este viernes el trabajo del técnico italiano del Real Madrid Carlo Ancelotti, de quien dijo que "se merece un monumento" por todos los éxitos que ha conseguido en el banquillo del conjunto blanco y que "no se le puede poner en tela de juicio".

Amigo personal del italiano, Bordalás, preguntado en rueda de prensa por las críticas que ha recibido Ancelotti tras su derrota frente al Arsenal (3-0), dio un paso al frente para valorar a un entrenador que afronta un final de curso intenso con el choque de vuelta ante el equipo inglés, la final de la Copa del Rey frente al Barcelona y la pelea por la Liga con el cuadro azulgrana.

"A Carlo, sabéis el cariño que le tengo. No he tenido oportunidad de hablar con él. No entiendo que haya alguna crítica. Creo que Carlo Ancelotti merece el reconocimiento máximo porque le ha dado mucho al Real Madrid", explicó.

"No se le puede poner en tela de juicio. No lo puedo entender ni lo voy a entender y no lo comparto para nada. Se merece un monumento porque lo que ha hecho y está haciendo en el Real Madrid es inigualable", concluyó. EFE