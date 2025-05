El Betis remonta y apunta a la Champions

El conjunto catalán, que sumó su segunda derrota seguida en LaLiga, mandó en el marcador durante la mayor parte del encuentro y no tuvo excesivos problemas para mantener el resultado, pero la calidad individual de los de Manuel Pellegrini decidió en el tramo decisivo un choque equilibrado. El Espanyol dejó claro a los dos minutos, con un disparo desviado de Edu Expósito, que iba a por los tres puntos. De todas formas, el Betis también enseñó los dientes rápido. Lo Celso, desde la frontal, obligó a lucirse a Joan García, que tuvo que estirar una mano izquierda prodigiosa para evitar el gol.

El duelo mantuvo el ritmo arriba y ninguno de los dos equipos renunciaba a ser protagonista en el RCDE Stadium. Las ocasiones no fueron claras y ambos amenazaron el área rival, aunque sin pegada suficiente. Esa calma tensa la liquidó Roberto en el minuto 28, cuando firmó el 1-0 y encendió a la afición local. El delantero blanquiazul aprovechó un pase de Pol Lozano, que le dejó solo ante Adrián, y marcó con un derechazo cruzado.

Verse por detrás en el marcador no hundió al Betis. Su referencia arriba, Cucho Hernández, y Lo Celso se acercaron en varias ocasiones, aunque sin peligro claro. Pellegrini no movió ficha en la reanudación. El técnico chileno apostó, de entrada, por el mismo once, que buscó con insistencia la portería rival, aunque sin las ideas claras. Sus disparos eran tímidos y los que se salían un poco de la norma eran atajados por un Joan García en un estado de forma excepcional.

El Betis calentaba sus engranajes. Isco ya estaba en el campo con el objetivo de dinamizar la ofensiva de su equipo, que dio sustos relevantes al Espanyol. Después de avisos de Antony o Lo Celso, Sabaly mandó el balón a un poste en el minuto 68. El Espanyol combinaba una resistencia controlada y sin estridencias con contras afinadas. La balanza se fue descompensando a favor del cuadro visitante, que finalmente recogió el premio. Lo Celso, uno de los nombres propios del partido, sacó los colores a la defensa blanquiazul con varios recortes y puso el balón lejos de las manos de Joan García para firmar el empate.

El Espanyol pudo adelantarse en la siguiente acción con un taconazo de Král en el minuto 86. El equipo barcelonés se acordó de esa acción en el tiempo añadido, ya que Antony marcó el 1-2. El brasileño sacó toda su calidad para sellar un latigazo con rosca desde una esquina del área para enmarcar. El Espanyol ya no pudo reaccionar.