El Betis da un gran paso para estar en semifinales

El marcador lo abrió a los veinticuatro minutos el delantero congoleño Cédric Bakambu y lo redondeó en la prolongación de la primera parte el canterano Jesús Rodríguez, para después intentar ampliar su ventaja con otro tanto en la segunda, aunque no llegó, pero 2-0 y la superioridad mostrada por el Betis hacen prever que superará la eliminatoria en Polonia. Avisó en la previa el entrenador de los béticos, el chileno Manuel Pellegrini, de que su equipo debía estar concentrado en esta eliminatoria para seguir avanzado en la competición y aprovechar el buen momento por el que pasa.

También el preparador del Jagiellonia, el polaco Adrian Siemieniec, aseguró el miércoles, antes de dirigir el entrenamiento oficial en el estadio Benito Villamarín, que no habían venido a Sevilla a divertirse ni a regalarle nada al rival, aunque los pronósticos, desde que el sorteo los emparejó, siempre fueron rotundos a favor de la formación española. El Betis, por ello, no quiso especular ni con la alineación inicial y Pellegrini puso a un 'once' sin reservas, pese a que el domingo recibirá en este mismo escenario al Villarreal en la pelea de la por la quinta plaza de LaLiga, en el que estuvo el mediapunta Isco Alarcón en detrimento del argentino Giovani Lo Celso.

En el Jagiellonia, además de los futbolistas españoles Jesús Imaz y Miki Villar, en la punta del ataque estuvo el angoleño Afimico Pululu, máximo goleador de este torneo europeo con ocho tantos, y con ellos intentaron desde el arranque no dejarse intimidar por el rival ni por el ambiente de las gradas. Los visitantes fueron atrevidos cuando montaron sus ataques y lo hicieron con muchos futbolistas, pero el Betis llevó el mando y el extremo Jesús Rodríguez, en dos ocasiones, y el central brasileño Natan de Souza avisaron frente al meta Slawomir Abramowicz antes de que el delantero congoleño Cédric Bakambu no desaprovechara un gran pase de Pablo Fornals para poner el 1-0 a los veinticuatro minutos.

El tanto de Bakambu, quinto de esta campaña en Europa, dejó algo tocado al conjunto centroeuropeo y ya mostró dudas ante un Betis dominador que no cejó en intentar ampliar el marcador y que lo consiguió en el segundo minuto de prolongación que dio el árbitro en el primer tiempo. Jesús Rodríguez se estrenó como goleador en este torneo, aunque tuvo que esperar con incertidumbre a que se le concediera el gol, ya que lo revisó el VAR por un posible fuera de juego previo.

El 2-0 propició que en la segunda parte Pellegrini diera descanso a Isco, cargado con una tarjeta y con problemas en el tobillo izquierdo, y al central Diego Llorente, apercibido por amonestaciones en esta competición. Poco después retiró obligado por lesión a Jesús Rodríguez, aunque el Betis no perdió nunca el dominio y buscó siempre un nuevo gol. El tercer tanto se resistió después de que los verdiblancos vieran cómo en dos ocasiones el balón fue repelido por los palos en remates de Jesús Rodríguez antes de dejar el campo y después en un cabezazo de Natan.