Betis, Celta y Rayo ya conocen su camino en Europa: así quedan sus rivales

El sorteo celebrado en el Grimaldi Forum de Mónaco ha marcado el futuro inmediato de los tres equipos españoles que estarán en la Europa League y Conference League esta temporada. El Betis se presenta como favorito a estar entre los ocho primeros, mientras que el Celta buscará hacerse un hueco en el top 24. El Rayo Vallecano, por su parte, regresa al continente más de dos décadas después.

Los rivales del Betis

Será la quinta campaña consecutiva de los verdiblancos en competiciones continentales, y no tendrán un calendario sencillo. Al subcampeón de la pasada Conference League le esperan nombres como el Feyenoord, el Dinamo de Zagreb, el Lyon o el siempre correoso PAOK.

A ellos se suman el Nottingham Forest, quizá el rival más duro del bombo 3, además de Ludogorets, Utrecht y Genk.

Calendario parecido para el Celta

Después de ocho temporadas sin competir fuera de España, el Celta afronta una fase de liga que no será nada fácil. El calendario les llevará a medirse al Lille en Balaídos, además de visitar al Dinamo de Zagreb o al Estrella Roja.

En casa recibirán también al Niza y al PAOK, mientras que como visitantes tendrán que superar salidas exigentes frente a Ludogorets, Bolonia y Stuttgart, los dos últimos catalogados como los rivales más complicados del bombo 4.

El regreso a Europa del Rayo Vallecano

El tercer representante español, el Rayo Vallecano, se estrenará en la Conference League 2025/26 tras imponerse en la fase previa al Neman Grodno (0-1 en la ida y 4-0 en la vuelta).

El equipo de Íñigo Pérez tendrá seis rivales distintos en esta fase. Como locales recibirán a Lech Poznan, Drita y Shkendija, mientras que fuera de casa visitarán a Slovan Bratislava, Jagiellonia y Häcken.