Benzema: "no veo al Real Madrid sin Zidane"

Karim Benzema no se imagina un Real Madrid sin Zinedine Zidane y cree que seguirá en el banquillo del Bernabéu la próxima temporada. Es la opinión de uno de los jugadores más próximos al técnico francés en el vestuario del conjunto blanco y sus declaraciones llegan después de que el propio Zidane haya dejado en el aire su futuro tras el último partido de Liga.

Zidane se queda

"Hasta ahora es entrenador del Real Madrid. No veo que se vaya. No se va a ir, ya verá. Si se va, se va... Pero no veo al Real sin Zidane", asegura Benzema en las páginas del rotativo francés L'Équipe.

El 9 del Madrid ve en Zidane una especie de “hermano mayor” que siempre le ha demostrado una gran confianza, también en los malos momentos, y eso le ha hecho progresar como jugador. "Cuando las cosas van, me lo dice, pero cuando no, me lo dice también. Siempre, en los entrenamientos, en los partidos, no se va por los cerros de Úbeda. Por eso lo respeto mucho, siempre es muy directo conmigo. Eso me da mucha confianza en el campo".

Año en blanco

Benzema ha devuelto esa confianza con goles y buen fútbol, siendo el sostén del equipo en las últimas temporadas junto al portero belga Thibaut Courtois. También en este curso, que ha terminado sin títulos para el Real Madrid, pero del que el delantero hace un balance positivo ya que han tenido que sortear numerosos obstáculos en forma de lesiones o casos de coronavirus. "Ha sido una temporada complicada. Pero a pesar de todo, llegamos a las semifinales de la Liga de Campeones. Tuvimos un buen recorrido y luchamos hasta la última jornada por la Liga. Podíamos ganarlo todo y lo perdimos todo, así es el fútbol".

Cara y cruz de la temporada

Benzema confiesa estar decepcionado por no haber ganado ningún título con el Real Madrid, pero su regreso a la selección francesa y poder disputar la Eurocopa este verano supone para él un gran estímulo. "Estoy decepcionado, pero estoy contento de participar en la Eurocopa porque todavía espero ganar un trofeo esta temporada".

Benzema desvela en esta entrevista algunos detalles de cómo se fraguó su regreso a la selección francesa tras casi seis años de ausencia, vetado por Didier Deschamps tras el escándalo por el presunto chantaje a Mathieu Valbuena y por el que el delantero del Real Madrid será juzgado en el mes de octubre.

Benzema explica que se reunió con Deschamps antes de que se hiciera pública la convocatoria de los “blues” para la Eurocopa. Era su primer encuentro desde 2015 y en tres minutos resolvieron todas sus diferencias. "Nos sentó bien discutir, hablar y ver que teníamos muchas cosas que decirnos. Siempre me entendí bien con él y al cabo de tres minutos, todo pasó a ser como antes. Cuando hacía más de cinco años que no nos habíamos cruzado".

El delantero galo resume esa conversación sobre fútbol, la vida y la familia como "una larga discusión entre hombres que quedará entre nosotros". También cuenta que se enteró de su convocatoria durante la rueda de prensa del seleccionador "como todo el mundo".

Objetivo: ganar la Eurocopa

"Fue un gran sentimiento de felicidad y de orgullo. Estoy sobre todo orgulloso porque no abandoné nunca y trabajé todavía más en esos momentos en que todo el mundo me decía: 'venga, déjalo, no hay nada que hacer, tranquilo'".

Sobre su vuelta al vestuario francés asegura que está "más fuerte, salto más con la cabeza. Soy un verdadero profesional y he hecho lo necesario para seguir el mayor tiempo posible", pero que no llega para "hacer sombra a uno u otro, para quitar el puesto. No, no. Ellos ya han ganado. Saben lo que es. Vengo solo a aportar lo que sé hacer, llego con mis calidades, eso es todo, sé lo que puedo aportar". Está convencido de que sabrá adaptarse al juego de Kylian Mbappé y Antoine Griezmann, las estrellas de su selección.

Ahora su objetivo es ganar la Eurocopa y cree que Francia tiene armas para conseguirlo.