Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F: "Una huelga es dispararnos en un pie"

Después de que los sindicatos convocan un parón para las dos primeras jornadas de fútbol femenino, hablamos en 'Radioestadio' con Beatriz Álvarez, la presidenta de la Liga F. Asegura que están "tristes" porque llevan "todo el año remando por el crecimiento del fútbol" y ahora se encuentran con la huelga.

"Una huelga es dispararnos en un pie, distanciar, alejar y dar una mala imagen", sostiene Álvarez. Y explica que no es algo que afecta únicamente a las jugadoras, "no podemos permitirnos una huelga porque espanta a posibles patrocinadores", añade.

Cuando uno no tiene más capacidad, solo cabe la resignación

Asimismo, recuerda que han puesto sobre la mesa 20.000 euros de mínimo salarial y los sindicatos lo rechazaron, a pesar de que muchas jugadoras no querían ir a la huelga. "No nos queda otra, cuando uno no tiene más capacidad, solo cabe la resignación", declara.

Por ello, considera que "se han pasado de frenada los sindicatos, llevando a la huelga a las futbolistas, que sabían que no era unánime". "Somos conscientes de jugadoras que no hubieran ido a la huelga jamás por un mínimo salarial de 20.000 euros", señala.

"No hablamos una cuestión de lo que merezcan, pero al final una huelga es algo muy serio y no podemos ceder porque te pongan una pistola en el cuello, hay que ser mucho más responsable", concluye la presidenta de la Liga F.