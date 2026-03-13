Barrios sufre una lesión muscular en el muslo derecho

El centrocampista, recién recuperado de una lesión muscular, de la que reapareció el pasado martes contra el Tottenham, se retiró este jueves del entrenamiento del conjunto rojiblanco al sentir un pinchazo cuando participaba en el partido ordenado por el técnico Diego Pablo Simeone.

Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos, se ha confirmado una lesión muscular que suele necesitar un período de recuperación de unas tres semanas, por lo que el futbolista se perderá los partidos ante el Getafe, el próximo sábado, ante el Tottenham, de liga de campeones el próximo miércoles 18 de marzo, y ante el Real Madrid en el estadio Bernabéu, el 22 de marzo.