El Barcelona-Getafe también se jugará en el Johan Cruyff

El Barcelona ha confirmado este martes, a través de un comunicado, que el partido de este domingo (21:00 CET/19:00 GMT) contra el Getafe, correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports, también se disputará en el Estadio Johan Cruyff al no haber obtenido aún los permisos necesarios para reabrir el Spotify Camp Nou.

El recinto ubicado en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, con un aforo de 6.000 espectadores, ya albergó el duelo que el equipo de Hansi Flick jugó el pasado domingo frente al Valencia (6-0).