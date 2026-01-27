El Barcelona traspasa a Dro al París Saint Germain

En un comunicado, el club catalán ha confirmado el acuerdo con el club parisino sin detallar las cifras de la operación, que, según han informado varios medios, se habría cerrado por unos 8,2 millones de euros. Dro, que el pasado 12 de enero cumplió 18 años, comunicó hace unos días al Barça su deseo de abonar los 6 millones de su cláusula de rescisión y fichar por otro equipo, consciente de que en la primera plantilla azulgrana jugadores como Fermín, Olmo e incluso Gavi, Raphinha o Lamine Yamal, que también pueden ocupar la mediapunta, están por delante en su posición.

El gallego, que no se entrenaba con el primer equipo desde la Supercopa de España, pasó este lunes revisión médica con el PSG, que finalmente habría pagado algo más de 8 millones en concepto de traspaso y en el que lucirá el dorsal número 27. "Estoy muy contento y orgulloso de fichar por el Paris Saint-Germain. Es un momento de gran orgullo para mí y para mi familia. El PSG es un club enorme al que sigo desde que era niño, donde grandes leyendas han marcado la historia. Hoy tengo muchas ganas y motivación por jugar y darlo todo por esta camiseta", señaló Dro Fernández en un comunicado del PSG.

Su nuevo equipo lo describe como un mediocampista "versátil" que ha destacado muy rápido "por su calidad técnica, su visión de juego y su capacidad para moverse entre líneas". De este modo, lo que tenía que ser una indemnización por rescisión anticipada del contrato ha pasado a ser un traspaso, lo que siempre es fiscalmente menos gravoso para el jugador y, por consiguiente, también para su club de destino. El propio presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, reconoció en declaraciones a Catalunya Ràdio que la decisión de Dro de no renovar ha sido "una sorpresa" que ha generado "una situación desagradable", que finalmente se ha "reconducido" con este acuerdo con el PSG. “Teníamos acordada otra solución para cuando cumpliera los 18 años y sorprendentemente su agente (Iván de la Peña, que también lo es de su nuevo entrenador, Luis Enrique Martínez) nos dijo que no podíamos cumplir lo que habíamos acordado", desveló Laporta.