El Barcelona quiere seguir en Getafe su pugna por el liderato

El propósito del conjunto azulgrana pasa por vencer al Getafe y el Villarreal las dos próximas jornadas y llegar líderes al clásico del Bernabéu. Esto pasaría siempre y cuando el conjunto blanco tropiece o bien en casa ante el Las Palmas esta jornada o bien la próxima en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla.

El Barcelona, cuyos titulares no jugaron el partido de Copa entre semana y, por lo tanto, llegarán descansados a la cita, volverá a contar en el once con jugadores como Bravo, Piqué, Sergio Busquets, Neymar y Luis Suárez, que fueron reservados ante el Villanovense, al igual que Jordi Alba, Dani Alves y Rakitic, que, aunque entraron en la convocatoria, no jugaron ni un minuto.

El que no estará en el once es Javier Mascherano, que cumplirá el primero de sus dos partidos de sanción por su expulsión contra el Eibar la pasada jornada.

El puesto del argentino en el centro del campo podrían ocuparlo Andrés Iniesta o Sergi Roberto. El manchego ha estado el último mes recuperándose de la rotura en el bíceps femoral que sufrió ante el Bayer Leverkusen, mientras que el catalán se ha pasado los últimos diez días de baja por una lesión en el aductor de la pierna derecha que se produjo contra el BATE Borisov. Ambos han recibido hoy el alta médica y mañana viajarán a Getafe.

La presencia de Iniesta o Sergi Roberto para completar el centro del campo junto a Sergio Busquets e Ivan Rakitic es la única duda del once junto a la pareja de Gerard Piqué en el eje de la zaga, si Jérémy Mathieu, Marc Bartra o Thomas Vermaelen tienen opciones.

Enfrente estará el Getafe, que recibe al Barcelona tras una semana difícil y dispuesto a olvidar cuanto antes la goleada (5-0) sufrida la pasada jornada ante el Sevilla.

El conjunto madrileño, que frenó en el Sánchez Pizjuán una racha de tres partidos consecutivos sin perder en los que sumó siete puntos de nueve posibles, espera hacer la machada y puntuar ante un Barcelona que está sembrando demasiadas dudas esta temporada.

En el plano deportivo, Fran Escribá cuenta con las bajas por lesión del centrocampista Álvaro Medrán y por sanción del defensa Carlos Vigaray.

La buena noticia es que recupera al centrocampista maño Ángel Lafita, que ha superado una rotura del aductor que le obligó a perderse las dos últimas jornadas del campeonato, y también podrá contar con el delantero Álvaro Vázquez, que en la sesión previa al choque entrenó con normalidad tras superar una elongación en un abductor.

Respecto al once titular, la baja por sanción de Vigaray abre la puerta del once al uruguayo Damián Suárez, que entrará por el lateral derecho y podría ser la única novedad de inicio respecto a la pasada jornada, puesto que en ataque lo más probable es que el serbio Stefan Scepovic siga como máxima referencia en ataque.

Escribá, aunque reconoció la diferencia futbolística entre uno y otro, desveló que sobre el césped la afición azulona verá un equipo reconocible que espera sea valiente con el balón y no solo piense en defender.