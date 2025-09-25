El Barça remonta en Oviedo y mantiene el pulso por el liderato con el Madrid

Se respiraba aire de día grande en Oviedo ante la visita del campeón de Liga, un FC Barcelona con rotaciones y la importante baja de Lamine Yamal por tercera jornada consecutiva. Descansó Frenkie De Jong dejando sitio a Casadó en el centro del campo y Lewandowski volvió a ser suplente viendo como Ferran Torres volvía a ganarle la partida en el puesto de 9.

No entró bien el Barça al partido ante un Oviedo muy ordenado al que el equipo culé intentó hacer daño con disparos de media distancia de Dani Olmo y Rashford que se encontraron con un gran Aarón Escandell.

Pero el primero en golpear fue el Oviedo pasada la media hora de juego aprovechando un grave error de Joan García. El guardameta salió de su área a hacerse con un balón dividido y en la entrega no acertó a darle el balón a Casadó. Alberto Reina recogió el balón en el centro del campo y chutó desde ahí, a puerta vacía, para hacer el 1-0 y desatar la locura en el Tartiere.

El gol dejó en shock al Barça, que no terminó de reaccionar en el tramo final de la primera parte, pero sí lo hizo al inicio de la segunda tras la entrada de De Jong en el descanso.

Eric García empató el partido tras aprovechar un rechace de un disparo de Ferran Torres en una jugada embarullada dentro del área y unos minutos más tarde De Jong puso un balón perfecto a la cabeza de Lewandowski, que llevaba cinco minutos en el campo, para hacer el 1-2 con un precioso remate.

Quedaba aún partido por delante y el Oviedo intentó inquietar a Joan García en alguna ocasión, pero el Barça se defendió bien y terminó logrando el tercero con otro gran remate de cabeza, esta vez de Araújo, a la salida un córner.

Los de Flick suman así tres puntos más que le mantienen segundo a dos del Madrid antes del derbi madrileño de este sábado en el Metropolitano.